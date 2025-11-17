獨家／16生控「EDC遊學團」不退款！ 討嘸百萬、全台營隊喊卡

學生指控報名了EDC專長探索中心的遊學團，繳了15萬的團費，業者卻在出發前臨時喊卡。（圖／東森新聞）





有學生指控報名了知名教育機構「EDC專長探索中心」的遊學團，繳了15萬的團費，業者卻在出發前臨時喊卡，連錢都沒退回來，目前至少有16人受害。還有前員工爆料，這間機構從7月開始就拖欠薪資，怒控業者搞失蹤。《EBC東森新聞》實際調查，這間教育機在北、中、南都有開設營隊，還會跟各高中、大學合作，名氣相當大。

經常舉辦各個科系的探索營隊，這家EDC專長探索中心在學界小有名氣，經常跟各個學校合作，不過這一次，卻因為遊學團爆發跑路爭議。學生指控自己報名臨床護理研習營，原定在8月23日前往美國，展開12天的旅程，但繳了15萬5000元的團費，業者卻在出發前臨時喊卡，連錢也遲遲不退還，上演失蹤記。

廣告 廣告

控遊學團跑路學生：「8月20日晚上，他突然說美國移民暴動，然後就取消，我們選擇退款的同學，一直沒有收到退款的錢。」

學生也回憶，當時雙方並沒有簽訂合約，而是填了報名表單、匯了款，遊學團就成立了，質疑這流程不太正常。

控遊學團跑路學生：「我們學校大概有20個（受害者），學校也跟我們講說，不只我們學校有受害。」

《EBC東森新聞》實際致電學校，校方強調，雖然會協助退還款項，但和EDC專長探索中心並沒有官方合作關係，這都是學生自己找的，已經沒有再跟業者聯絡。北市消保官則證實有接獲申訴，將了解公司是否惡意倒閉。

但這間教育機構的爭議還不只這，前員工也怒控，大約從7月開始，業者就拖欠薪資，一票講師、工讀生都受害。

控遭欠薪前員工費小姐：「我是在7月14日的時候才領到6月的薪水，然後在那之後，我就很長一段時間沒領到薪水。」

控遭欠薪前員工C小姐：「幾乎每天都會在群組上面，問他（業者）什麼時候給薪水，但他大概在11月初，10月中開始，就沒有再回群組的訊息了。」

《EBC東森新聞》前往公司的登記地址直擊，發現辦公室位在一家商務中心，打電話沒人接，連官網也顯示維護中，無法連絡上業者，但在網路評論上也能看見大家反應退款、欠薪問題。教育機構卻爭議一籮筐，最終如何落幕，仍得交由司法來釐清。

更多東森新聞報導

國小日本畢旅 環球影城、金閣寺、滑雪 團費僅五千

嬤討遊日團費6萬 孫女抱怨行程不值 網：還搭廉航？

末日沒來「赴日報復性下單」 業者：暑假團費史上最低

