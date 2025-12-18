獨家／17年婚姻保鮮「每天必做1事」 蜜雪揭夫妻唯一衝突過程

蜜雪結婚17年和老公感情甜蜜始終如一。劉耀勻攝

蜜雪（Michelle）潛伏多年近日復出，除了推出全新音樂作品備受關注，她的家庭生活同樣令人好奇。結婚17年，她與丈夫以及兩個孩子共同經營的日常，依舊甜蜜如初。蜜雪近日接受《鏡報》專訪，細數多年婚姻的保鮮秘訣，從料理到親密互動，每個細節都充滿心意，讓人聽了忍不住稱羨。

即便現在工作家庭兩頭忙，蜜雪仍堅持親自下廚，準備好晚餐等老公孩子回家一同享用。受訪這天，她出門工作前就先把晚餐食材拿出來退冰，對她而言，下廚不僅是填飽肚子，更是家庭情感維繫的最好方式。

熱情撒嬌vs內斂低調 夫妻性格超互補

「孩子們每天放學都會問我，媽媽今天煮什麼，我就更想把菜煮好，看到他們一直夾我煮的菜，整盤吃光我就超開心，那種成就感真的很棒」！蜜雪也會每天變換菜色，看烹飪節目試著做出新菜，讓餐桌上的選擇更多元，為家人兼顧健康與美味，也是她對於愛的表達方式。

廣告 廣告

至於夫妻間的互動，蜜雪認為溝通與互相理解是婚姻穩定的基礎。「我會跟老公報備行程，他也會告訴我他的安排，這樣彼此都不會擔心對方」。她個性熱情、喜歡撒嬌，而老公內斂、低調，兩人性格互補，「婚姻是互相的，他真的對我非常好，從交往到現在結婚17年了，他都沒有改變」。

蜜雪結婚17年和老公感情甜蜜始終如一。劉耀勻攝

蜜雪害羞分享，親密接觸是她和老公婚姻保鮮的一大法寶。「我對先生、小孩，甚至家裡的狗狗，都喜歡抱抱、親親，我覺得愛就要直接表達出來」，如此更能讓家庭氛氛溫暖。而且她與老公每天都有私密的聊天時光，晚餐後2人牽著狗出門散步，彼此交流一整天發生的大小事，更能融入對方的生活。

家庭事業兼顧 蜜雪找到愛的平衡點

提到婚姻中少有的爭執，蜜雪也分享一件趣事。她回憶2人結婚初期，某天，家裡的狗狗把新家弄得亂七八糟，老公見狀氣得衝出家門，獨自一人走了十幾公里散心，脾氣消去才回家。這段小插曲反而讓她更深刻感受到丈夫教養與冷靜的魅力，也印證了兩人相處模式的互補與默契。

蜜雪強調，17年的婚姻甜蜜，靠的不只是愛情，更是細膩的生活經營與日常互動。「我覺得女人也不是每時每刻都能維持完美，但彼此包容、懂得溝通和撒嬌，日常的小幸福就能讓婚姻持續保鮮」；如今她感到最欣慰的，就是能在家庭與事業間找到平衡，讓孩子感受到愛、夫妻感情穩固，而她也能重新投入音樂的懷抱，將全新作品〈真心的擁抱〉，再次唱進歌迷心中。

蜜雪結婚17年和老公感情甜蜜始終如一。劉耀勻攝

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／「豪門媳婦」噩夢糾纏17年！蜜雪怒撕標籤淚訴：擔心孩子安全

獨家／蕭亞軒消失3年不斷進出醫院 蜜雪顫抖吐內幕：她真的很辛苦

周杰倫率4分身「送外賣」 畫面曝光網噴飯：做夢都在笑