獨家／2歲童不喝水？母控師施暴50分鐘 雙頰、耳、頸全瘀青

孩子因為喝水量不足，結果被老師帶到走廊的監視器死角施暴了50分鐘。（圖／東森新聞）





新竹有位家長將兩歲的兒子送到新豐某幼兒園，結果疑似是因為孩子喝水量不足，結果被老師帶到走廊的監視器死角施暴了50分鐘，晚上孩子回家，家長一看嚇壞，因為孩子的雙頰、耳朵、脖子大面積瘀青，家長氣得要真相，結果對方還說詞反覆，一度推說是孩子自己跌傷的。

當事家長：「你看連耳朵都有，瘀青還這麼深，臉、脖子，都是傷痕。」

送小寶貝去幼兒園，結果回家一看，才2歲的孩子，稚嫩小臉上大片瘀青，甚至擴及耳朵、下巴、脖子，媽媽看了心都碎了。想跟園方討個說法，對方卻說詞反覆。

廣告 廣告

當事家長：「老師說他在體適能課的時候跌倒，可是我看了整個課程，完全沒有。」

看到孩子在體適能課程後，疑似因為喝水量不夠，結果被老師帶到走廊，在監視器看不到的地方，控訴對孩子出手長達50分鐘。當事家長：「那天他可能不想喝水，沒有喝到老師的要求，然後老師就生氣，明顯看到老師對他捏捏彈，然後這樣很大力的扶起來，然後他就在哭，孩子每天都有在喝，那突然之間有一天不喝，你沒有先關心他，你就這樣子硬逼他喝是為什麼。」

講到哽咽，心疼夾雜憤怒，尤其孩子之前活潑人人都能抱得到，現在卻連自己的奶奶都很抗拒。

遭指控的幼兒園位在新竹新豐，園方不願受訪，只有發聲明表達歉意，並且表示第一時間已經解聘動手的教師，主動通報主管單位配合調查，同時也將連繫家長提供協助，並進行內部檢討。新竹縣教育局副局長林益洲：「立即至該幼兒園調閱監視器，並依教保法相關規定來辦理。」

但對媽媽來說，小寶貝受傷，除了臉部大片瘀青看著心疼，孩子對人變得警戒，眼神中帶著惶恐，更讓媽媽難以接受。

東森新聞關心您

拒絕兒虐，請撥打110、113

更多東森新聞報導

新竹「1門市」開出千萬！他只花59元 網笑：富上加富

碎紙是回收還垃圾？環保局解答了 丟錯最高罰6千元

「滿車飲料」全燒毀！ 國1貨車竄火 駕駛急逃生

