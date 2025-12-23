獨家》 2026年1月起農業部將提供農業商業保險續保農民5％額外保費補助

為保障農民收益並提高農民續保意願，農業部將自2026年1月起針對續保農業商業保險農民提供額外5%保費補助。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕因應極端氣候，為保障農民收益，農業部近年推動農業保險，目前已開發28種品項、44張保單，為提高農民續保率，農業部將額外提供續保農民5%農業商業保險費用補助，且該補助金額不列於保費補助上限額度內，最快2026年1月施行。

過去農民投保農業商業保險，除蛋中雞保單保費由農業部補助6成外，其他品項保單保費則補助5成，各地方政府也常有加碼補助，為更進一步鼓勵農民穩定投保並提高續保意願，農業部將自明年1月起提供續保農業商業保險農民額外保費補助。

農業金融署副署長周妙芳說明，只要今年度有投保農業商業保險的農民明年若要續保，就可以額外再獲得5%保費補助，該續保補貼不含政策型保險，如豬隻死亡保險、水稻收入保險等。

周妙芳以水梨農業保險為例，該保單保費由農業部提供5成，台中市府也提供4成保費補助，續保水梨農業保險的農民從原自費負擔的10%保費再降低為5%，若以該保單保費原預計要繳5萬元為例，農民從原要繳納5千元降低到2500元，等同現省2500元。

周妙芳表示，農業商業保險確實一度因國內較無颱風侵襲，農民未看到實際理賠成果推廣較不易，但隨極端氣候愈趨頻繁，我國於2024年、2025年接連遭受颱風影響，2024年時有投保香蕉植株保險的屏東蕉農就可領到每公頃理賠上限的28.8萬元，理賠金更在災害發生後的15天內就進帳，也因農民對理賠金、理賠速度有感，今年香蕉植株保險投保率就較前年成長5成以上。

周妙芳表示，目前投保率較高的農業商業保險保單主要為釋迦、水梨等，預估目前投保率高的農業商業保險保單續保率應也會較高，但更期待透過續保保費補助，讓農民可口耳相傳一同推廣到其他品項，也因過去相關農業商業保險保單資料都由各保險公司管理，未來透過續保獎勵，該署也可進一步分析農業商業保險推廣與續保效益。

周妙芳表示，相關辦法已預告修法，預告期為7天，若預告期間內外界無意見，就會完成後續法制作業程序，預計最快明年1月初就可正式生效，待生效後，審理中與新投保的農業商業保險續保保單都適用續保補助。

