獨家／2026房市進加護病房？專家：上半年「殺價取量」 下半年才有轉機

三立iNEWS《好宅敲敲門》全新單元《好宅敲敲話》，主持人廖婕妤專訪房市專家李同榮，解析2026年房市走向與修正關鍵時點。（圖／好宅敲敲話提供）

三立iNEWS《好宅敲敲門》推出全新網路單元《好宅敲敲話》，由主持人廖婕妤邀請房市專家直言市場真相，新年首播集，邀請到房市專家李同榮分析年度房市趨勢。由於2025年全台房市急凍、成交量萎縮，市場普遍期待2026年能否出現轉折。李同榮指出，台灣房市在2025年處於全面降溫期，2026年上半年將進入「加護病房階段」。他直言，目前市場僅是「交易量谷底已過」，但真正的價格修正才要開始，農曆年後將是房價全面鬆動的關鍵時刻。

房市進入分水嶺！盤點六都抗跌與重災區

李同榮指出，此輪修正將呈現「蛋黃抗跌、蛋白分化」格局。整體來看，台北市仍最具防守力，北士科、北投、大安區以及中山區小坪數產品相對穩定；新北則以板橋、中和、永和支撐較強，反觀過去漲很快的「林三淡」壓力較大。桃園青埔、中壢與藝文特區因建設題材仍有撐，台中以西屯與北側南屯相對穩定，靠近烏日區段修正壓力較高；台南東區、中西區與永康抗跌，高雄則以農16與美術館生活圈最具韌性。整體市場已進入區域分化階段，條件佳的核心區仍有支撐，超漲區域則面臨修正風險。

哪裡會跌最兇？蛋白區修正最大 部分區段恐跌一至二成

至於哪裡會成為此波修正的重災區？李同榮直言，前期漲幅過快、供給量大的蛋白區將首當其衝，特別是重劃區與外圍區域，價格鬆動會最明顯。他預期，2026年上半年將進入主跌段，全體市場平均跌幅約落在5%至10%，但部分超漲區域若出現賣壓擴大與多殺多情況，跌幅甚至可能擴大到15%至20%。相較之下，六都核心蛋黃區因剛性自住需求與生活機能支撐，修正幅度相對有限，多以小幅回檔或盤整為主，形成明顯分化。

2026不是谷底反彈年 修正與調整仍是主旋律

展望後市，李同榮認為，2026年上半年仍處於房市最艱難的階段，價格鬆動幅度會比去年更明顯。隨著價格調整，交易量將逐步回溫，下半年將優於上半年，2027年進入盤整期，2028年才可能迎來新局。

對購屋族而言，2026年將會看到更貼近市場真實面的價格；對賣方與建商來說，則必須面對市場回歸理性的必然過程。

