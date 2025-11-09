獨家！2026選戰有機會看到季連成？本人鬆口「1條件」會出馬！
論壇中心／綜合報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院政務委員季連成進駐災區，擔任中央前進協調所總協調官，指揮救災表現備受讚譽，甚至有不少人拱季將軍選花蓮縣長。季連成今（7日）接受《台灣向前行》節目專訪，表示會答應當政委「是想替國家做點事情」，沒有去思考下一步，不過，在主持人張孟琦追問「2026有沒有可能幫忙站台助選」，季連成將軍給出了「答案」。
季連成強調，在自己的年齡、時間、思維、經歷、體力各方面還夠的時候，國家如果有需要， 就會替國家做一點事情，其他的規劃真的是沒有想法。季連成表示，這一次的救災，有很多的朋友想拱選縣長，「其實我都是笑一笑帶過」，因為在自己的人生並沒有選舉的規劃，也沒有去思考下一步，只是做好當下的工作，能夠達成政府、院長、總統交代的事情，對政委的職務盡責任。
主持人張孟琦進一步追問，接下來2026年的選戰非常多，如果有候選人來請託你幫忙站台、助選，會如何回應？季連成表示，只要不要違反行政中立，自己都會處理、協助。張孟琦當場笑稱：「接下來季將軍的電話應該會響不停」。
