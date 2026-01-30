獨家》2026選新竹縣長 民進黨「誰進牛棚」還待觀察

新竹縣竹北市長鄭朝方(右)過去也曾在選前109天，才掛出帥旗加入選戰。這次會不會也復刻當年的經驗，最後由他進入牛棚跟藍軍對決搶新竹縣的百里侯？還待觀察。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕2026新竹縣長選舉，國民黨內戰況激烈，近日因基層黨員疑似遇上冒名拉票者造成老婦摔傷案，更激化了內部分裂與對立情緒。反觀民進黨迄今沒有具體進展，被視為綠營王牌的竹北市長鄭朝方始終堅守「優先專注竹北市政」的口徑，沒有鬆口到底選縣長？還是拚連任？一如爭取國民黨提名參選的副縣長陳見賢所言「國民黨的選手都在牛棚熱身了，民進黨的誰進牛棚都還不知道」，讓綠營的支持者也不免開始著急和好奇。

廣告 廣告

身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方說，確實針對2026的地方選舉，黨中央採3階段辦理提名，現已來到第3階段，但考慮新竹縣長和竹北市長具有連動關係，為了勝選，他相信黨中央因此更加謹慎，甚至可說是步步為營，為的就是要推出對的、會勝選的人。

竹縣基層綠營人士也分析，從過去新竹市長林智堅的百日逆轉勝選上新竹市長的經驗，再參考鄭朝方2018年5月才被提名角逐新竹縣長；2020年9月、只剩下109天才上陣亮相，到2022年6月他被提名選竹北市長，前縣議員周江杰同年比他再晚2個月才確定接受徵召選縣長來看，民進黨的提名作業向來不做倉促成軍的事。

更何況鄭朝方在竹北的執政成績有目共睹，從黨中央到地方鄉親，催他趁勢而為更上層樓直取縣長的確實大有人在，但叮囑他愛惜羽毛，先繼續養成之路，蓄勢再發的人也不少，兩股勢力互相拉扯，最後真會是他進牛棚迎戰藍軍？鄭朝方始終沉潛、低調維持標準答案「他的下一步交給大家來決定」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》他一句「電爆國民黨」太狠了！賴清德遇民眾喊這句反應全被拍

柯志恩兒遭指是美國公民 前女友再爆：前任什麼都好就是媽媽太可怕

曾嗆浮起來就有錢！海鯤號首次潛航達標經費解凍？ 徐巧芯給答案了

謝震武連環砲追問「老共是親人？」 葉元之節目語塞尷尬自圓

