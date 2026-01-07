獨家／21歲男大生「教室暈倒」猝逝！醫解析「關鍵病因」：別狂灌咖啡

記者施春美／台北報導

一名桃園大學生日前上課時突然暈倒、昏迷，送醫後宣告不治。（示意圖／pixabay）

強烈大陸冷氣團發威，一名21歲的桃園林姓大學生，5日上課時突然昏迷，送醫後宣告不治，疑為心因性猝死，至於是否因低溫所致，仍待調查。醫師劉中平表示，低溫導致心因性猝死，多發生在高齡者，「男大生恐與先天性心肌肥厚、心律不整等心臟病有關。」他並提醒，冬天務必充足補水，「不能直接以黑咖啡代替，以免過於刺激交感神經。」

21歲的林姓大學生5日上午在教室突然倒地，校護評估無意識呼吸先施作CPR，救護人員到場接手，給予必要的救護處置，緊急送醫搶救後仍不治。據了解，林姓大學生平日並無疾病，檢警今天下午會同法醫相驗，初步驗出為心因性猝死。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，接受《三立新聞網》採訪時表示，天冷低溫會增加心因性猝死的機率，主要原因如下：

1. 天冷導致血管收縮，心臟必須更加用力打出血液，因此增加心臟負擔。

2. 天冷時的血液黏稠度較高，「就像燒仙草般較易導致血栓生成，而增加心臟病的風險。」

3. 天冷會使交感神經興奮，增加心律不整等疾病的發作。

劉中平並表示，上述情況多發生於高齡、三高的族群，以此次的21歲男大生突然心因性猝死，「可能是因先天性心肌肥厚、心律不整等心臟病，再加上天冷，使得心臟必須更用力打出血液，而導致心因性猝死。」

「年輕人若有心臟不適症狀，務必就醫檢查。」劉中平表示，且冬天必須多喝水，以免血液黏稠度增加，「且勿只以黑咖啡作為水分來源，應適度飲用咖啡，以免咖啡過度刺激交感神經。」

劉中平並提醒，天冷務必注意保暖，以免心血管壓力過大。民眾一定要留意周邊、肢體的保暖，即使短暫時間處於低溫環境，也須做好保暖，以免血管因瞬間低溫而快速收縮，引發心臟病發作。

