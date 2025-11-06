獨家／228男廁擬「伸手」騷擾挨揍！當事男怒：他一直看我

32歲男子到228公園公廁上廁所，一旁68歲老翁突然靠近他，他指控對方試圖伸手性騷。（圖／東森新聞）





台北228公園傳出性騷案件！一名32歲男子到公園公廁上廁所，一旁68歲老翁突然靠近他，他指控對方試圖伸手性騷，但他不是出口制止，而是動手攻擊。警方獲報到場，雙方各說各話，現在兩人決定互相提告，要上法院對簿公堂。

動手男子vs.遭控偷看男子：「報警啊報警啦，（來，我等你）。」

只是上個廁所卻上到一把火，甚至怒吼叫警察，會這麼生氣就是原因。動手男子vs.遭控偷看男子：「我在上廁所，他就一直看我。」

人家是確認過眼神，遇上對的人，但在廁所，這樣看讓男子很不舒服。動手男子vs.打掃阿姨vs.遭控偷看男子：「我如果沒有看他，他馬上就跑過來了啦，（你給人家看哪裡，怎麼樣開始的）。」

打掃阿姨聽見爭吵聲，也跑來關心想當和事佬，但沒想到。動手男子vs.打掃阿姨vs.遭控偷看男子：「你騙她什麼，拿衛生紙喔，你騙她說拿衛生紙喔。」

不滿對方一再辯解，說不是偷看，而是要去拿衛生紙，這讓男子更火大，拉高分貝質問你是不是說謊，這時對方嚇得頻頻點頭。

打掃阿姨：「打也被你打，罵也被你罵，他是這樣講，打是有打，他很遠啦，這邊上廁所，跟那邊最後一間，他在看他喔，哪能看到哪。」

雙方起爭執的地點就在北市中正區228公園，周二（4日）中午11點45分，32歲男子到公園公廁上廁所，結果解放到一半，68歲蔡姓男子突然靠近他，指控對方偷看甚至還試圖出手騷擾。但第一時間男子不是動口制止，而是出拳攻擊，也因此雙方報警，互相提告。

律師黃柏榮：「如果遇到疑似性騷擾，或是其他權利侵害的情形，建議先蒐證或者是報警處理，不要直接去動手，或者是攻擊他人，否則恐怕會吃上傷害罪的官司。」

上廁所指控對方性騷擾，或許這事難以啟齒，但不是選擇制止，而是出手攻擊，這有無逾越傷害罪法律界限，就等上法院對簿公堂。

