獨家／23歲女救護車駕駛往生！家人擲筊連5聖杯 「電音趴」人生謝幕

記者張裕坤、范誠庭、王子瑜／彰化報導

生老病死大事，傳統習俗中對喪禮尤其格外看重，告別式一般都是莊嚴肅穆，不過彰化有一名23歲的救護車女駕駛，最近不幸過世，家人在決定以什麼模式送她最後一程時，「電音趴」這個選項竟然連續獲得五個聖杯，因此促成了一場格外不同的告別式。

彰化救護車女駕駛不幸過世，家人在決定以「電音趴」送她最後一程。

電子音樂一下，強烈的節奏和迷幻的燈光，主持人還下場拉人炒熱現場氣氛。

DJ：「一起嗨，一起嗨，一起跳起來。」

在外聘舞者的帶領之下，現場年輕人紛紛下場擺動肢體，這裡是彰化殯儀館最大的禮儀廳，第一次用電音趴的方式舉辦告別式。往生者是一名23歲的救護車女駕駛，平時喜歡去夜店，二日不幸過世，家人決定幫她辦一場與眾不同的告別式，電音趴的這個選項，家人竟然連續獲得五個聖杯。

廣告 廣告

電音趴選項竟然連續獲得五個聖杯。

殯葬業者：「要很嗨嗎？就一直連續都聖杯，然後電音趴嗎？又是聖杯。」

代辦的禮儀業者表示，這也是第一次操辦這麼特別的告別式，一決定要這麼做才發現燈光、音響、大螢幕看板，一般行情要四、五十萬，從夜店找來的DJ、舞者也要額外包紅包才願意來，家屬更是要有心理準備。

現場年輕人、舞者紛紛下場搖擺。

殯葬業者：「畢竟這些硬體設備都不便宜，她的家人可能要面對世俗不同的眼光。」

往生者家境不是很好，要辦這種告別式有困難，但是因為往生者所開的救護車，經常接送往生者大體，加上個性活潑人緣好，老闆主動找來各種贊助廠商、資源，為她熱鬧送行最後一程。

更多三立新聞網報導

他得腎臟癌！靠「3招」排身體毒素 醫師認：不是奇蹟

羽球／退休現況曝！戴資穎化身「義大利長髮正妹」球迷震驚

腎友小心！醫示警「5超商食物」不要碰：恐昏死、肺水腫

早發現多活20年！大便浮水面恐是「癌王上身」 醫再曝4警訊

