獨家／2300萬筆個資外洩！民眾想換身分證字號 內政部急下「限制令」
全台2300多萬筆戶政資料日前驚傳外洩，遭駭客放在暗網上公開兜售。事後，有民眾請求更換身分證字號遭拒絕，決定對內政部及戶政事務所提告。沒想到，內政部臨訟發布函釋，要求民眾須提出「院檢裁判書類」證明遭盜用，始可申請更換。對此當事人委任律師批評，內政部過去連「算命師或神明說統號不好」都允許更換，如今全台民眾個資外洩、面臨身分冒用風險，內政部竟設下重重關卡阻擋。
本案源於2022年，暱稱「OKE」的駭客在外國論壇兜售全台戶政資料，後來有工程師被查獲購買該筆外洩檔案，調查局勘驗後發現，該筆外洩資料確實為我國2018年4月的戶役政資料，一共2357萬2055筆。民眾何姓男子不希望身分遭盜用，向文山戶政事務所請求變更身分證字號，但先後遭文山戶政及台北市政府拒絕，他因此向台北高等行政法院提起行政訴訟。
何男起先只對文山戶政提告，但文山戶政認為，何男須先證明自己的戶政資料外洩，才可申請變更。法院今年2月當庭勘驗，發現外洩的2357萬2055筆戶役政資料中，每筆共有39項個資，包含民眾姓名、身分證字號、性別、生日、原住民身分、地址、配偶的姓名及身分證字號、父母的姓名及身分證字號等。而外洩資料也包含何男的個資。
何男主張，內政部戶役政工作站存在嚴重資安漏洞，已遭駭客利用導致個資外洩，而他的個資也包含在內，明顯侵害他的資訊隱私權。何男認為，身分證字號是人民經營生活、辨識身分的重要個資，基於資訊隱私的重要性，人民應該對身分證字號享有控制權，可以請求別人刪除、停止利用或限制利用自己的身分證字號，因此，他請求文山戶政刪除他的身分證字號或更換編號。
內政部挨告急下限制令
沒想到，何男加告內政部後，內政部態度強硬，還在2024年12月24日發出函文，要求戶政事務所不准因為「單純個資外洩」允許民眾變更身分證字號。
內政部要求，民眾必須是身分遭竊，權益持續受損，或是因為個資外洩，有具體事證證明將遭受「生命、身體或財產上明確損害或可能損害」，才可以申請變更身分證字號。函文更要求，民眾若基於「個資外洩」申請變更，必須比照身分遭冒用或偽造的情形，提供「院檢裁判書類」作為審認依據。
對此，何男委任律師林煜騰質疑，內政部臨訟作出的函釋已經違法。他指出，根據國民身分證相關管理辦法，身分證統一編號只要有錯誤、重複或「特殊情事」，民眾就可以向戶政事務所申請變更，但內政部的函釋卻增加管理辦法原本沒有的門檻，違反法律保留原則。
林煜騰也批評，函文要求民眾提供「院檢裁判書類」，形同要求人民只能在遭受詐騙集團或有心人士冒用個資以後，才可以申請變更身分證字號，根本保護不及，而且到時候損害也會很難彌補。他認為，內政部不懂得防範未然，是漠視對人民隱私的保護。
允許「神明說統號不好」，單純個資外洩不准換
林煜騰主張，全台2300萬筆個資外洩明顯屬於「特殊情事」，內政部應允許何男變更身分證字號。他指出，法官曾當庭詢問內政部代表，過往基於「特殊情事」允許民眾更換身分證字號的案例有哪些？「結果內政部提出的案例令人傻眼。」
光2014年2月5日到2017年8月31日間，內政部就有11629件變更身分證字號案例，其中基於「特殊原因」而變更者有1429件，理由不乏「算命師說當事人必須變更統號」、「神明表示統號不好」、「宗教因素、道教文化」、「統號影響當事人財運、運勢、工作、婚姻家庭、感情、健康，心理、人際關係」、「曾發生車禍，對方車牌號碼與統號相同，對於該號碼有恐懼感」等。
林煜騰指出，內政部也曾以民眾「證件曾交付他人或統號外流，為避免他人冒用」允許申請變更，本案並非首例。他認為，戶政實務上既然已肯定「算命師」、「神明」、「財運」、「運勢」、「恐懼感」等個人主觀考量，可以作為申請變更身分證字號的事由，戶役政資料庫外洩全體國人個資的客觀事實，理當也可比照申請。
內政部擔憂身分辨識不穩定
但內政部主張，戶役政系統採內外網實體隔離，資料保護完善確實，近年資安監控也沒有異常紀錄，系統未遭駭客入侵，可見不是內政部導致資料外洩，因此，何男不可向內政部請求刪除或更換身分證字號。
內政部也辯稱，身份證字號具有「普及性」，適用於許多行政機關的服務與功能，因此身分證字號的配賦與管理必須穩定、正確、專屬且可識別，不宜任意變更，避免對社會各事項造成重大影響。此外，本案雖然有個資外洩的情況，但何男仍要證明有遭受損害，才可申請變更身分證字號，而依照目前事證，無法證明有人因此得知何男的個資。
何男則認為，身份證字號的外洩本身就侵害了他的資訊隱私。此外，身分證字號不僅是精準連結身分的媒介，也是我國機密文件的慣用預設密碼，內政部外洩戶政資料等同擴大了他受到的損害。他主張，刪除或變更身分證字號，便能阻斷身分證字號與其他戶政資料的勾稽，降低身分遭盜用的風險。
何男也指出，民眾須先作戶籍登記才會有身分證字號，但護照不需要，縱使刪除身分證字號，也可以用護照辨別身分，並不影響社會安定。
林煜騰認為，身分證字號原先的功能只是戶政管理，現在卻成為各種驗證身分的工具，制度已遭濫用，而政府機關似乎也發現身分證字號外洩後，已失去公信力，到郵局領取普發的1萬元時，竟然原則上要提出具有照片的健保卡才能領取。他表示，如今戶政資料外洩，只有允許民眾刪除或變更身分證字號才能彌補損害。
內政部委任律師則主張，政府並非一概不許人民變更身分證字號，只是須衡量公益與私益。
北高行12/18辯論終結，法官諭知明（2026）年1月15日上午10點宣判。
