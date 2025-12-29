獨家/27大地震不知怎麼逃 苗蔚蘭憶921帶小孩.房契、現金逃難台北

921逃難後合影/苗蔚蘭提供

27日深夜11點多，全台4級全台有感地震，由於台北上下、左右晃動，雖無人受傷，很多人都憶起這陣動，如同921上下摇幌的恐怖經驗。 影帝苗天女兒苗蔚蘭回憶，經歷民國88年921大地震後，27日之震，正在床上準備休息的苗蔚蘭，不知怎麼辦，心想只好等地震發展，還好地震就打住了。

921時，苗蔚蘭住在台中西屯美西街文教區，她還記得地震發生時，因為強褓中的2兒子才6個月大、大兒子3歲，她帶著存褶、房地契及2個兒子，即刻逃回台北。

那一夜地震時，她住在23層樓高的鋼骨房屋的13樓，由於地震震的太厲害，兩個兒子被嚇得大聲大哭，她一手抱著小孩、前夫抱著老大，從13樓小心的一步一移動，逃下樓，一人開一輛車，把附近的褓母一起載到文華高中去避難。學校什麼也沒有，只有安全的空地，只好坐在車中，無眠到天亮。

第二天天一亮，苗蔚蘭就回到住處，爬13樓x2去取存摺等，逃回台北。家是算平安的、只有冰箱受傷，但是家旁邊的傳統房子，就發生房屋傾斜的慘況，看到嚇都嚇死了。

這次27日地震後，苗蔚蘭打電話給媽媽（苗媽2年前即出現失智現象），當下是還說,地震摇很大，第二天起床，發生地震，她竟然都沒有記憶。

家中就是苗蔚蘭跟姐姐步父親的後塵，進入演藝圈，但因為姐姐法國的那段緣份，就沒有繼續發展，直接住到法國去發展。所以照顧父母，完全變成苗蔚蘭一個人的責任。

獨力24小時照顧心愛的爸爸苗天最後4個月，現在獨自照顧老媽，苗蔚蘭看到生命就是這樣起落，她也正經歷每個人人生都會經過的過程，希望能夠好好的照顧媽媽，也有無力感，卻也放不下關心的心，而自己也快無力照顧母親，這是每一個家庭的現在，正經過的無奈人生。

她離婚後自己堅持單親扶養兩個兒子十年，才由父親接手經濟扶養兩個兒子，現在兩個兒子又高又帥！老大180、老二188，她生活壓力放下、財務自由。