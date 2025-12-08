獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。

粿粿3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰，「最痛的是范姜彥豐」。共同期待外界再給粿粿一次機會。圖為粿粿與范姜彥豐恩愛時。（圖／翻攝自《我們練愛吧！》YT）

粿粿離婚協議「護王子條惹議」 前男友心裡話曝：等於告訴外界她心向誰

粿粿婚內出軌與范姜彥豐的離婚協議中，傳出「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的「護王條款」引爆爭議，其中一位前男友聽到離婚協議內容後，長歎一口氣：「不得撕毀王子？那已經不是單純離婚，應該是恩斷義絕了。那個呵護的方向很明確…外界怎麼想，其實都清清楚楚。」



他坦言，男人之間最懂男人的痛，范姜彥豐在婚姻中受的傷，外人或許看不到，但這樣的條件，形同再往心口上補一刀。另一位前男友也直白表示：「站在男人的立場，會覺得很痛。但站在前男友的立場，只希望她之後別再跌倒。」

「翻頁吧！」三位前男友一致的心願 請外界給粿粿一次機會

雖然對協議內容感到衝擊，但三位前男友並未責備粿粿，反而展現出意外一致的態度：「就讓一切翻頁吧。她還年輕，人生還是要過，就重來吧！」



他們都提到，婚內出軌固然是錯，但錯誤已經發生，最重要的是接下來的道路怎麼走。其中一人說：「我們認識的粿粿，是聰明的、有時候會容易受情緒影響，希望大家翻頁！」另一人補充：「粿粿、范姜彥豐、王子邱勝翊三個人都應該要往前走，給粿粿一個機會，好好生活。」



粿粿婚內出軌外界譁然，事件從新聞娛樂版到上社會版，三位前男友的態度有責難也有相挺，粿粿犯錯也認錯道歉，這場風波重創粿粿的形象，也重傷范姜彥豐的心。但「大家都放眼未來吧。」

粿粿3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰，「最痛的是范姜彥豐」。共同期待外界再給粿粿一次機會。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang、翻攝自IG @prince_pstar）

粿粿3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰，「最痛的是范姜彥豐」。共同期待外界再給粿粿一次機會。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

粿粿3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰，「最痛的是范姜彥豐」。共同期待外界再給粿粿一次機會。（圖／翻攝自IG @meigo.c）

