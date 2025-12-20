獨家／3年前首見女方家長！頤原還原升格人夫前「恐慌內幕」

頤原（右）去年9月和葉芸希登記結婚。翻攝yunxi0726 IG

金曲樂團TRASH的吉他手頤原．去年9月和交往超過10年女友葉芸希登記結婚，今年將迎來升格人夫後的第一個農曆新年。他笑說，見雙方家長已不再緊張，因早在3年前就去女方家拜年；想起當時見家長氛圍，頤原坦言「超緊張」，由於女方是大家族、親友群龐大，「每一個都要好好按奈（照顧）。」

回想3年前見葉芸希的長輩親友，頤原記憶猶新說：「我超緊張的，超級緊張。」由於葉家是大家庭、親戚眾多，每位長輩都來關切，詢問他的樂團、演出經歷，甚至追問有沒有拿金曲獎、唱過小巨蛋、什麼時候結婚、辦婚禮等等。面對眾多目光與好奇心，頤原當下超恐慌，深怕說錯一句話。

頤原去年9月和葉芸希登記結婚。翻攝yunxi0726 IG

用心經營婚姻生活

對頤原而言，第一次見女方家長，不僅要保持禮貌，還有許多細節需要注意。他坦言自己來自鹿港鄉下，以音樂為生又離家遠，因此格外謹慎，「不想讓對方家長有不舒服的感覺。」拜訪前，他特別打理外表，把演出時的指甲油卸掉、耳環拿掉，刺青全遮起來、穿長袖衣服，力求留下好印象。

婚後，頤原為了樂團工作及個人專輯分身乏術，和老婆葉芸希相處時間雖然比以前少，但彼此會刻意將時間留給對方：「把每星期使用手機的時間減少將近4小時，這些時間就可以用來和老婆聊天。我們都會互相提醒不要沈迷在手機裡。」把時間留給重要的人，是小倆口持續努力的功課。

頤原與葉芸感情甜蜜。翻攝yunxi0726 IG

談到未來規劃，雙方家長都關心「什麼時候才要生孩子」？頤原坦言不會太晚，老婆也計畫這1、2年能順利懷孕。除了家庭，頤原也規劃明年舉辦個人專場演出，繼續衝刺音樂事業。對頤原而言，全新台語專輯《鼓仔燈》裡的每一首歌，不僅承載音樂夢想，也蘊藏著他和家人的感情，唱著寄望，也唱出幸福。

頤原外型冷酷但個性幽默風趣，聊天時總是笑聲不斷。劉耀勻攝

頤原日前推出全新台語專輯《鼓仔燈》。劉耀勻攝



