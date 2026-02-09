獨家／30年來第一次見到這現象 力積電黃崇仁：記憶體缺到2028年都不一定緩解

AI帶動的記憶體缺貨潮，連力積電董事長黃崇仁都表示，30年來沒看過這種事。（圖／鏡週刊提供）

在AI對於記憶體需求不斷提升下，原廠將大部分資源集中在高毛利的HBM（高頻寬記憶體）上，導致傳統產品供給不足，引發前所未見的結構性缺貨，讓報價水漲船高。《鏡報》專訪力積電（6770）董事長黃崇仁，面對這波記憶體缺貨漲價潮，連他這位業界資歷超過30年的記憶體老兵都感嘆：「第一次見到這種現象。」

「這是我做記憶體30年來，第一次看到這種現象。」力積電董事長黃崇仁接受《鏡報》專訪時，提到這波記憶體狂潮，也忍不住驚嘆：「這是我第一次看不到缺口什麼時候可以解決。」他也強調，只要人類有AI的一天，對於記憶體的需求是不會減少的。

力積電主要業務包含邏輯晶圓代工以及記憶體製造，近期受到記憶體「超級週期」影響，DRAM代工營收從不到4成，短短一季就衝到45%，力積電每月調漲記憶體代工價格，今年第一季毛利有望持續上升，同時黃崇仁指出，今年年底就有能力做8D DDR4，「利潤還會更高。」此外，力積電股價也一路水漲船高，近六個月大漲超過300%。

黃崇仁表示，韓國人現在不做普通的記憶體，只做HBM，所以一般用的記憶體一定會繼續缺貨。外界關注，何時供給可以補上，黃崇仁直言，三星、SK海力士、美光這些大廠現在因為HBM好賺，不會做傳統DRAM，「我認為記憶體短缺沒那麼容易解決，蓋廠和投資的金錢遠跟不上需求。」除非AI泡沫，但目前看起還不會這樣，「照美光的說法2028年有一些曙光，但要完全解決還是沒辦法。」



