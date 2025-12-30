獨家／33年前生產費9萬「前夫」未繳 今法院追討婦傻眼

婦人33年前在成大醫院生下女兒，醫生評估嬰兒得住保溫箱，沒想到先生辦出院竟沒付錢。（圖／東森新聞）





台南一名婦人，33年前在成大醫院生下女兒，因為當時醫生評估嬰兒得住保溫箱，沒想到先生辦出院竟沒付錢，積欠9萬多塊醫藥費，如今婦人才收到法院的執行命令。33年利息算下來，9萬多變15萬，婦人的帳戶因此被凍結，生活困難，前夫破產失聯，她質疑難道欠款要她一人承擔嗎？對此院方澄清，追討醫療費用都有按法令進行，一切照程序走。

當事人曾小姐：「小孩子剛出生沒多久的時候，抱回來家裡面的時候。」

翻出女兒剛出生時的照片，當事人曾小姐回憶往事，33年前沒有健保，女兒當時住保溫箱都要自費，但日前她收到這張法院寄來的執行命令，這才驚覺33年前，9萬多塊的醫藥費竟然都沒繳，現在院方申請強制執行，要扣押財產。

當事人曾小姐：「我以為說他已經把這件事情處理好了，結果我不知道，我現在收到這張，我的心情真的是五味雜陳，因為我做生意的錢已經被銀行扣住了，我要進貨賣爆米花，我都不知道說這些錢到底要從哪裡來。」

住在台南的曾小姐說，當年在成大生產，住院時把存有10萬塊的存摺印章交給前夫去辦出院，結果沒想到他根本沒繳，錢不知道拿去哪了，過了33年後收到法院通知，一切才真相大白。

但前夫破產失聯，女兒也認為是上一輩的責任不想管，積欠金額總共93271元，詢問律師得知，加上33年的利息，費用可能高達15萬，這筆錢對曾小姐來說負擔很重。她也指控33年間沒收到催收信，以至於拖到現在才能處理欠款。

當事人曾小姐：「在外面租房子的時候也沒有收到，也許對方在這段時間可能有催繳，但是我真的都沒有收到任何信件，一直到現在收到。」

對此成大私下表示，依照SOP催討欠款，雖然父母已經離婚，但兩邊都有催收，經過法院訴訟取得執行名義，強制執行查扣財產。但33年間查不到財產，因此院方有向法院聲請核發債權憑證，直到今年查到母親存摺有財產才執行，強調一切都按照程序。

