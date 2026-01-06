獨家》38歲香蕉「擁3房、存千萬」 昔家窮省吃儉用 親曝投資策略

藝人香蕉大方分享自己的投資策略。（圖／攝自FB@香蕉 王俊傑）

藝人香蕉從節目《瘋神無雙》出道，從小家貧的他習慣省吃儉用，把通告費當生活費，努力把每一分錢省下來，再透過理財滾出「擁3房、存千萬」的身家。去(2025)年6月他在星宇航空記者會上，公開自己是鐵粉，還被董事長張國煒笑虧「那麼好騙」，如今香蕉透過投資華邦電股票獲利6位數，他也向《中時新聞網》大方分享自己的投資策略。

香蕉向《中時新聞網》道出自己的買賣邏輯，以華邦電為例，一開始買進是20多塊，有獲利就了結，曾跌到13元時又再買進，後來衝上95元也沒賣，持股均價落在25元，對於中間的震盪格外有感觸，「那時飆漲到30幾元的時候，我有感受，想說可以給它機會看看，畢竟難得看到上漲又上漲，就等著看天花板、不急，我又不是壓身家靠它吃飯，所以才旁觀著看。之前一整年還沒火熱到記憶體時，都說記憶體寒冬啊！」、「我華邦30多元賣一張、40多元賣一張、50多元賣一張、70多賣過一張，但只要跌停，我就把張數撿回來！這種一張一張的，我不認為是出脫，那就是讓戶頭有感而已」。到了去年9月華邦電開始飆漲，他也仔細觀察， 「其實也有機會下跌，也有機會破百，所以沒出清，部分了結投資自己旅途」。

廣告 廣告

至於持股配置，香蕉表示，「一部分選我所愛『星宇』，一部分選最強的富邦金、國泰金，世界強的我買美股七巨頭（台積電多些），高股息也像是ETF 0050、006208也持有一些」，對於債券他也有涉獵，「美債目前最多，一直被看壞的，長期不振，但又不會下市的美債，長期等待有那麼一天會上來，靜觀美聯儲的調整」，對於這些持股部位，香蕉謙稱「都不多」。

談到對於風險控管的部分，香蕉相當小心、時刻提醒自己，「我風險管控就是40張(股票)是天花板了，除非未來收入多、本金多，不然不會去挑戰自己的上限，像星宇我刻意講出一百張，就是警惕自己，風險最高在那」。從小家貧一直省吃儉用的香蕉，靠著自身努力用擁三間房、累積千萬身價，但他依舊謙遜，分享投資的初衷很單純，「只以部分分享，讓喜悅和開心渲染；分享慘套的，是分享堅持跟動力的面向」；他也不太給任何投資建議，認為每個人有自己的策略和方式，但假設自己從現在開始進入股市的話，「我會用閒錢部分買0050，但保留些子彈，若下跌才加碼些進去」。

更多中時新聞網報導

《冠軍之路》賣座 林家正驚喜現身影廳

黃鐙輝哽咽不捨曹西平當神仙

長澤雅美元旦報喜 嫁新銳導演福永壯志