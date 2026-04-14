獨家／49歲王俐人扛千萬債務！性感吹髮認了：就是要賺錢 驚吐「不想活」靠意志力苦撐

王俐人自嘲做一輩子不賺錢的事情。李鍾泉攝

49歲的王俐人近來拍居家吹頭髮的性感影片，吸引網友關注，接受《鏡報》專訪時透露，開團2次賣出200多台，首戰成績算是很好。並自嘲已「做一輩子不賺錢的事情。」導致債務一堆，坦言現在就是要開始好好賺錢，過去都不知道流量可以變現，如今有如進到「新世界」。

提到前幾年低潮，王俐人忍不住紅眼眶。因幫友人日料店掛名負責人，對方跑路，一夕之間天降巨債500萬，官司打不完。加上之前開餐廳的貸款，坦言現在約有1千多萬債務。但也感謝老天爺在她還沒50歲時就遇到這些磨難，若60歲過後才遇到，可能會更加不知所措。

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王俐人性感吹風機引發關注。翻攝IG @lisawanglijen

友人關心卻罵笨 王俐人怒喊：先借錢再說

低潮期間，也讓王俐人看盡人情冷暖，有些人跟她聯絡，名義上是關心，卻一直罵她：「怎麼那麼笨？」讓她心裡更不舒服，直呼不需要這種關心，「你先借錢給我再說啊，我收到錢隨便你怎麼罵。」但也有朋友人雖在國外，二話不說就借了幾十萬給她，讓她先暫時度過一些難關。王俐人坦言一度「很不想活」，至於如何撐過來？她說：「靠我的意志力！」

後來到餐廳吃飯，也莫名惹上「偷蛋」事件，王俐人如今講起來仍非常氣憤，認為根本是店員故意搞她。近來因性感影片大受矚目，仍有網友會提到「那顆蛋」，但她已練就強心臟，也很珍惜、感謝身旁仍有許多鐵粉支持。

王俐人獨自扛下千萬債務。李鍾泉攝

王俐人談到低潮過往忍不住紅眼眶。李鍾泉攝

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