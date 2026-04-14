獨家／49歲王俐人驚爆婚變小7歲老公！揭婚姻現況：要從我口中說出 拍性感吹髮片不甩母氣炸喊「封鎖」

王俐人已不在乎媽媽反對她裸露。李鍾泉攝

49歲的王俐人近來開團賣吹風機，非常生活化地吹給大家看，幾乎要露點的尺度，讓保守的媽媽看了跳腳，不斷傳訊息「警告」，接受《鏡報》專訪時透露，她現在會對媽媽直言：「不要再限制我了，不然我可以封鎖妳喔。」笑認確實也有封鎖過媽媽一陣子。

因家人都很傳統，偏偏王俐人在不傳統的演藝圈發展，還曾被家人嗆：「丟我們家的臉。」她也做的綁手綁腳，嘆因此演藝路沒有很順。年近50歲因一台吹風機大突破，被媽媽嗆：「不好看。」她就反嗆：「那妳可以不要看。」並表示：「我也不知道還能活多久，搞不好明天就不在了，不想再一直為人家想、怕人家不開心。」

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王俐人嘆人生苦短，現在只想做自己。李鍾泉攝

老公也個性保守 婚變消息怕長輩承受不住

至於小7歲的演員老公林琮軒是否有看到？王俐人透露他最近都在橫店拍短劇，坦言彼此有一段時間沒有聯絡，因對方工作也忙，不知有沒有看到自己的性感影片，因為中國不一定能看到臉書，但認為林琮軒也不會對她這一塊有所限制。王俐人坦言，林琮軒個性也比較保守，甚至不喜歡聽她說英文髒話，但這就是她原本的習慣，也沒有因另一半改變。

王俐人（右）坦言與老公林琮軒很久沒聯絡。翻攝林琮軒臉書

1月時王俐人與林琮軒爆出離婚，當時她否認，對於婚姻現況，王俐人說：「只要是沒有從我口中說出來的東西，我不喜歡是別人說，然後我沒有確認到。我的人生會發生什麼事情我不知道，會發生的，我一定會說，可是要等到我說，要不然旁邊的人一直傳一直傳，那沒有意義，我覺得這樣比較不尊重，因為我還有家人需要交代。」

王俐人說，家人突然看到這些報導會「抓狂」，萬一長輩心臟病發，「就不好了吧。」坦言當時有先「打預防針」，「（婚變）新聞爆的太突然了，怕長輩看到會不知所措。」

王俐人爆出婚變有先向長輩「打預防針」。李鍾泉攝



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