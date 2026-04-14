12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
獨家／49歲王俐人驚爆婚變小7歲老公！揭婚姻現況：要從我口中說出 拍性感吹髮片不甩母氣炸喊「封鎖」
49歲的王俐人近來開團賣吹風機，非常生活化地吹給大家看，幾乎要露點的尺度，讓保守的媽媽看了跳腳，不斷傳訊息「警告」，接受《鏡報》專訪時透露，她現在會對媽媽直言：「不要再限制我了，不然我可以封鎖妳喔。」笑認確實也有封鎖過媽媽一陣子。
因家人都很傳統，偏偏王俐人在不傳統的演藝圈發展，還曾被家人嗆：「丟我們家的臉。」她也做的綁手綁腳，嘆因此演藝路沒有很順。年近50歲因一台吹風機大突破，被媽媽嗆：「不好看。」她就反嗆：「那妳可以不要看。」並表示：「我也不知道還能活多久，搞不好明天就不在了，不想再一直為人家想、怕人家不開心。」
老公也個性保守 婚變消息怕長輩承受不住
至於小7歲的演員老公林琮軒是否有看到？王俐人透露他最近都在橫店拍短劇，坦言彼此有一段時間沒有聯絡，因對方工作也忙，不知有沒有看到自己的性感影片，因為中國不一定能看到臉書，但認為林琮軒也不會對她這一塊有所限制。王俐人坦言，林琮軒個性也比較保守，甚至不喜歡聽她說英文髒話，但這就是她原本的習慣，也沒有因另一半改變。
1月時王俐人與林琮軒爆出離婚，當時她否認，對於婚姻現況，王俐人說：「只要是沒有從我口中說出來的東西，我不喜歡是別人說，然後我沒有確認到。我的人生會發生什麼事情我不知道，會發生的，我一定會說，可是要等到我說，要不然旁邊的人一直傳一直傳，那沒有意義，我覺得這樣比較不尊重，因為我還有家人需要交代。」
王俐人說，家人突然看到這些報導會「抓狂」，萬一長輩心臟病發，「就不好了吧。」坦言當時有先「打預防針」，「（婚變）新聞爆的太突然了，怕長輩看到會不知所措。」
更多鏡報報導
專訪／77歲第一古典美人喪偶獨居3年 結婚半世紀突學習孤獨！每天對空氣跟老伴說話：不需走出來
獨家／性感吹髮片大膽激凸！49歲王俐人認了收男粉生殖器照 驚人反應曝光笑讚：粗細剛好
45歲男星婚內出軌！派出所前遭正宮「踹飛」肩上留鞋印 帶5歲女兒跟小三約會下場超慘
地獄前女友化身「Google評論家」 排班表、私生活全公開 還放話：吸強力膠做掉你
其他人也在看
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
馬桶「黃色污垢」好難刷！ 達人：檸檬酸粉浸泡即可
家事達人陳映如近日分享了一次跨海家事教學經驗。她的外甥女在英國租屋後，發現馬桶內部布滿深褐色垂直水垢，底部凹槽更是積累厚厚的黃褐色汙垢，嘗試各種市售清潔劑卻始終無法有效清潔。陳映如立刻提供遠端指導，只需檸檬酸粉末就能輕鬆解決問題。
兒女長大想圓夢！50歲博士媽想當「工程師」 內行人揭2大殘酷真相
許多母親為了全心全意照顧小孩而暫停職涯，但當孩子長大後，重返職場的念頭也隨之浮現。一名媽媽表示，自己大學主修物理，過去10年專心在家育兒，如今孩子已長大，她希望重新投入職場，甚至考慮攻讀光電博士再轉職工程師。不過，她也擔心，等到博士畢業時可能已經50歲，是否仍有機會被企業聘用，貼文曝光後，掀起網友熱議。
白沙屯媽祖起駕！政治人物挨轟「講太久」誤吉時 拱天宮主委回應了
白沙屯媽祖進香為期8天7夜，今年的報名人數超過46萬人創新高，媽祖鑾轎已於13日深夜起駕。未料，起駕現場卻疑似因流程安排問題，引發部分信徒不滿，網路上更傳出山邊王爺神轎疑似「暴衝」畫面，相關爭議持續延燒。對此，拱天宮主委洪文華也出面還原情況。
以為只是老花 「視神經無聲殺手」奪走6旬婦視力！一次爆2大疾病上身
隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化已成為現代人不可忽視的健康議題。許多民眾常將「視力模糊」誤以為只是老花或近視加深，卻忽略青光眼、白內障等眼疾可能早已悄然發生，逐步侵蝕視覺品質。醫師指出，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出2倍以上。（記者：簡浩正）
他常莫名瘀青！意外車禍斷腿血流不止 才知罹患「這疾病」
「為什麼我身上的瘀青，總是比別人多？」大學時的一場車禍，讓小偉（化名）第一次知道，自己體內因缺少凝血因子被診斷罹患血友病；原本以為只是普通外傷，卻因傷口無法止血，最終被迫截肢，人生從此改變。另一位病友小任（化名）則表示，「打針」對多數人只是幾秒鐘，但對血友病友而言，卻是一場每天都要面對的挑戰，反覆尋找血管、承受疼痛，只為了維持看似「正常」的生活。（記者：簡浩正）
收購美國大廠助營收飆升！「製藥巨頭」3月營收破43億暴增174% 昨股價亮燈上演慶祝行情
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台灣國際製藥大廠美時（1795）10日公告新一期營收，其中3月合併營收達43.54億元，年增174%；累計今年首季營收為新台幣86.44...
影/回天乏術！台84線重大車禍「男子拋飛橋下傷重不治」
台84線位於台南市麻豆區的路段今天（14日）發生重大車禍，3輛大小貨車不明原因高速追撞成一團，現場釀成3人輕重傷，其中1人噴飛橋下無生命跡象，送醫搶救後仍因傷重宣告不治。
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
影/高雄一夜2火警！起火點竟都與冷氣機有關
高雄今（14日）凌晨接連在新興區與前鎮區發生火警，原因疑似都與冷氣設備有關，所幸未釀重大傷亡。
李貞秀遭開除黨籍！郭正亮曝這人堅持提名她
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨立委李貞秀一上任就因未放棄中國國籍惹議，後續接連失言，遭民眾黨中評會昨（13）日開會決議開除黨籍，即日起生效，聲明中更提及李貞秀經規勸後仍堅持以「獲取金錢」作為辭任不分...
TVBS爆裁員潮！名嘴昔「被離職」吐心聲：背叛感衝擊
TVBS人事異動，再度爆出裁員潮，資深主播吳安琪告別主播台，謝向榮以及方念華，前者澄清職務無異動，後者被列入「留校察看」名單，對此，TVBS發聲強調報導內容不屬實，如今風波鬧得沸沸揚揚，讓曾有過「被離職」經驗的名嘴楊月娥心有戚戚焉，坦言當時腦海中都是「被背叛感的衝擊」。
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
驚！帕金森氏症發病率「台灣高出日本2倍」 研究揭關鍵
一項日本跨國研究揭露，台灣人的帕金森氏症發病率約為日本人的2倍。食安專家韋恩在部落格「韋恩的食農生活」引述該研究指出，儘管台日兩國地理位置相近、遺傳背景相似，但飲食結構差異導致腸道菌相組成大相逕庭，進而影響神經系統健康。
韓媒揭台潛艦國造 工程師用過即拋
《韓國經濟新聞》13日報導揭露台灣「潛艦國造」計畫的爭議。多名曾參與計畫的韓籍技術人員表示，潛艦開發過程高度依賴外國技術，但僅以短期合約聘用外籍工程師，其中一人批評台灣作風如同「島嶼版中國」，只要發現工程師不再具備利用價值就毫不留情解約拋棄。
52歲男腹痛一檢查竟是「癌王」 醫：血糖控制也沒用
台中一名52歲男性患者確診糖尿病5年，糖化血色素始終維持在6.5%以下，血糖控制成績亮眼，卻在近期因持續腹部悶痛就醫，意外發現胰臟長了3.5公分的腫瘤，確診為胰臟癌。
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。