獨家／50年老牌「南山鐵板燒」要頂讓！在地人驚：「始祖」也難撐

說到台北鐵板燒的始祖，老饕心中一定少不了「南山」和「新濱」。兩家都有50年以上歷史，一家走親民路線，另一家則主打高檔享受。但最近南山鐵板燒延吉店卻掛上了頂讓布條，讓不少在地人相當不捨。

厚切沙朗在鐵板上煎到滋滋作響，灑點胡椒淋上奶油提香，俐落切塊，放入口中軟嫩Q彈，配上快炒豆芽、高麗菜，平價鐵板燒小資族的最愛，但這家老牌名店卻驚傳不開了。

成立超過50年鐵板燒品牌，南山鐵板燒延吉店最近竟然掛上紅布條，說要頂讓，讓不少在地人超不捨，南山鐵板燒成立於民國64年，被稱為鐵板燒界始祖，最便宜套餐不到250，就有飲料湯品吃到飽，老闆表示，怙嶺街本店會繼續營業，是因為兩家店加起來只有5個師傅，人手不足才會割愛頂讓，再加上現代人敢花懂享受，平價鐵板燒生意似乎也沒有從前來得好做。

民眾：「我當然吃高級的，環境什麼都比較好，吃起來心情也比較好，喜歡像西餐那樣一道一道，我覺得有前菜、中菜、後菜那樣更精緻。」

再來到另一家老字號鐵板燒店，成立於民國60年的新濱鐵板燒，可以看到店內裝潢走一個華麗古典氣派風，在松山區屹立不搖，肥美龍蝦鋪上滿滿起司，煎到金黃油亮，這厚度光用看的，口水就快流下來，號稱台灣第一家引進日式鐵板燒的料理，結合了法式精緻料理手法，擄獲不少老饕的胃。

顧客：「嚴格說起來他的特色，就是很古典那種味道，符合你對於鐵板燒所有想像，但是就是那個味道。」

兩家鐵板燒始祖PK南山，單人套餐最貴600初附自助吧，主打高CP值，新濱最便宜雞排套餐也要破千，但附前菜沙拉、甜點還有包廂可以聚會，平價、奢華鐵板燒配合不同情境、心情，吃粗飽或享受優雅各有市場。