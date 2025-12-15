獨家／「500元羽絨衣」暖嗎？剪開一看填充物「滿滿鴨絨」

專家提醒，羽絨衣通常最容易被忽略的是FP值。（圖／東森新聞）





冬天必備的羽絨衣可不能看到便宜就買！一般填充物分為鵝絨、鴨絨，其中鵝絨保暖度比較高，也得看填充量多不多。但專家提醒，通常最容易被忽略的是FP值，也就是蓬鬆係數，FP值越高代表蓄熱效果好，填充物不用太多，穿起來也能很暖。

羽絨衣有越來越便宜的趨勢，但提醒大家可別看到便宜就買，保暖度可能也有差。實際買了一件羽絨背心，主打FP值500，但裡面用的是什麼毛，實際剪開看看，滿滿像雪花般的填充物。專家說這通通都是鴨絨，不是人造纖維，雖然名符其實是羽絨衣，但羽絨還分鵝絨、鴨絨，其中鵝絨保暖度相對較高。

廣告 廣告

羽絨外套業者何先生：「在單位體積裡面，如果它容納空氣越多，保暖會更好，所以蓬鬆度更好的鵝絨，容納空氣會更多一點。」

實際比一比，從外觀上來看，鴨絨絨朵較小、較緊實；鵝絨絨朵較大、蓬鬆、縫隙多，因此更有空間包住暖空氣，但價格也比較貴。

而保暖程度除了看填充量，關鍵還要看「FP值」蓬鬆係數，像這件羽絨外套不僅是鵝絨，FP值達到1000，薄到在光線下能透光，看見裡面都是鵝絨。

羽絨外套業者楊小姐：「不見得1000FP一定會是最保暖，還有要看它的填充度。」

FP值高代表蓄熱效果好，填充物不用太多也能很保暖，《EBC東森新聞》實測，都拿羽絨背心M號，把吊牌拆掉，FP700的秤起來217g，FP1000意外更輕144g，主打穿起來更輕薄。

羽絨外套業者楊小姐：「羽絨為什麼有些會跑毛出來，是關於到它縫線的針粗細，如果越細的話，它的絨越不容易跑出來。」

業者提醒，購買時記得翻翻衣服標籤，看填充物、填充量佔比，比較貴的鵝絨衣通常也會標出FP值，兩者一起看才能買到適合自己、保暖度足夠的羽絨外套。

更多東森新聞報導

2025新北富邦國際城市U18棒球賽今起點燃戰火

「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手

投資人鍾愛定期定額 基富通定扣金額突破30億元

