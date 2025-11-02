獨家／6間娃機店遭竊 業者怒：其中5間被同1人偷

男子走進夾娃娃機店，看到機台上面喜歡的迪士尼公仔直接伸手拿。（圖／東森新聞）





新北一名夾娃娃機業者有六間店都被偷，而其中五間的竊賊，竟然都是同一人，對方專門鎖定「野獸國」的迪士尼公仔，還有拉布布、泡泡瑪特等高價商品，財損加起來至少5萬。她分析，小偷幾乎都是騎單車犯案，除了她還有很多同行受害，而她現在也加裝保全裝置防盜。

男子走進夾娃娃機店，東看看西看看，像在逛大街，看到機台上面喜歡的迪士尼公仔，就直接伸手拿，隨後從從容容離開，還有一次直接扯開收納網格，一樣拿了就走，業者一看監視器畫面，氣到不行，怎麼又是你。

受害娃機業者：「他會故意偷比較高價的，因為你只要挑高價的東西偷，低價賣出就會有人收。」

會這麼了解小偷的習慣，因為受害業者在新北板橋和三重，總共有六間夾娃娃機店遭竊，而其中五間竟然都是同一名小偷。

受害娃機業者：「我覺得他應該不是針對，他就是進來逛一圈，覺得這個可以賣，他拿了就走，因為也有我不認識的場被他偷。」

小偷專偷野獸國大盒的迪士尼公仔，或者是泡泡瑪特拉布布業者算一算，光是被他一人偷走的商品價值就高達5萬。

受害娃機業者：「偷過同款的泡泡瑪特系列，只是是榴槤人，這隻是花花，價錢沒有榴槤人那麼高，榴槤人官網價8千多，他可以把腳踏車停在這一場，走到另外一場偷，再把東西搬回去第一場，一起載走。」

業者和小偷鬥智，除了在收納網格上面，加裝好幾道鎖，也在機台的錢道或是錢箱，裝設保全裝置。

受害娃機業者：「主要是在這邊，這邊是防錢道的，跟這邊這邊是防機板。」

如果小偷用公鎖打開，警鈴就會大作，希望能達到警惕作用。

