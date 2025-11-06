獨家／60年桃園南門市場惡火！「百萬貨燒到剩灰燼」事發前影像曝光

記者羅欣怡／桃園報導

起火的攤販疑似冒出火光。（圖／民眾提供）

經營一甲子的桃園南門市場，昨（5日）晚間一場惡火燒掉了2/3的區域，內、外攤總計上百個攤位受到影響，市長張善政也提出3個補救措施，希望降低影響層面。有民眾提供《三立新聞網》火警發生前的監視器影像，火警剛發生時，一群人還在對街聊天，火勢變大後立刻幫忙搶救，但已經一發不可收拾。

畫面中，5日晚間9時許，市場對面有一群人在街道上聊天，但對面攤販似乎已經冒出小火花，火光一閃一滅，但大夥人還沒發現異狀，過沒多久，其中一名黑衣男發現不對勁，伸手指了對面，沒過多久大火竄出，一群人衝到對面幫忙滅火，但火勢迅速蔓延，燒了4小時才撲滅。

在市場對面聊天的一群人發現異狀。（圖／民眾提供）

從空拍畫面可以看到，一整排的鐵皮屋頂已經燒出好幾個黑色大窟窿，雖然火勢已經撲滅，但幾個攤位還是不斷冒出白煙，隨著風勢繼續飄散，現場瀰漫濃到去不掉的燒焦味。

市長張善政一早也抵達現場勘災，指出南門市場除了公有市場49個內攤外，還有很多外攤，內外攤加起來有好幾百個攤位受到影響，「影響的範圍相當大，大概延燒了整個市場的超過一半，可能將近三分之二的面積」，還好在這個市場的後緣，消防隊在第一時間就拉起了封鎖線，所以沒有延燒到後面，後面有一塊，今天早上還可以正常營業。提出3點補救措施。

民眾上前協助滅火。（圖／民眾提供）

張善政說，在還沒有重建完成以前的中繼市場，市府會儘快找鄰近的地方，能夠整理一下，讓我們的攤商能夠到附近去營業，不要影響到他們的生計。

火勢瞬間變大延燒。（圖／民眾提供）

張善政強調，這個市場的內部10月中才完成消防安檢，理論上是沒有問題的，但是因為外攤很多，從裡面拉電線到外面來，市府還會進一步去瞭解，但桃園市其他的市場有沒有類似的現象，如何來防範，也會即刻啟動做更廣泛的消防安檢，讓其他市場的潛在風險盡量降低。

