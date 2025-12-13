獨家／60歲以上可月領8千？AI影片流竄！藏假訊息誤導

AI詐騙影片在長輩群組中流傳開。（圖／東森新聞）





快要過年了，網路上開始出現「內容農場」AI影片混淆長者。影片宣稱60歲以上長者只要到區公所申請，就可以每個月領8千多元福利金，甚至可以同時領取其他補助金，讓部分長者信以為真，直到實際要申辦，卻發現根本不符合資格。對此警方呼籲，這種影片的內容真真假假，或夾雜中國用語，對於影片資訊，民眾得仔細求證。

影片一開頭報好康，刻意鎖定長輩族群，說去區公所辦理申請，每月能領8千多元，上傳短短3星期就有22萬次的觀看數，但要小心這種AI影片，內容可能以假亂真。

廣告 廣告

其他民眾：「我們在LINE群組，有時候會加一個好像是防詐的帳號，有資訊查證的功能，他會告訴你，你以上的訊息是錯誤的，或者實際上應該是怎麼樣。」

長輩群組中流傳開來，但只要跟錢有關都要提高警覺，因為這種農場文，魔鬼藏在細節裡，除了案例千篇一律，用詞用語也有可疑之處。

含誤導資訊的網路AI影片：「就是說咱們走在街上，差不多每6個人裡面，就有一位是咱們的銀髮族。」

刑事局預防科長莊明雄：「尤其會夾雜一些奇奇怪怪的中國用語，或者是主管機關發布的訊息，他引用到的內容是完全不一樣，可能會造成民眾對於真正訊息的忽略。」

除了中國用語還有用字，內文強調的申請流程超簡單，還能重複領取補助，都可能是誤導。

含誤導資訊的網路AI影片：「另外很多人會擔心，我申請的這個津貼，會不會影響到本來就在領的老年金，可以非常肯定地告訴大家，完全不會衝突。」

網友看完後紛紛留言，申請政府補助很嚴格，沒有那麼容易申請，別聽網路傳言，申請資格有條件限制，先去各地區公所了解，網路上多是以偏概全的說法。實際上，各縣市的最低生活費標準不同，民眾應以所在縣市政府公布的標準為主。此外，即使同時符合多項補助條件，也只能擇一領取。

快要過年了，類似影片訊息開始在群組流傳，長輩看了霧煞煞，也更造成公家機關困擾，甚至引發對立。

更多東森新聞報導

家戶廚餘115年起禁養豬 北市：日產126噸全做堆肥

獨家／冷氣團來襲！燒仙草掀「配料大戰」硬花生PK軟花生

雙子座流星雨登場！氣象署曝最佳觀賞時間

