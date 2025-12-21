（獨家）62歲玉女歌手美國報喜當阿嬤 捕獲秦祥林變成這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕62歲的玉女歌手范怡文今年升格當奶奶，上月趁著赴美國開唱的空檔，心心念念要探望可愛的小孫女，她招認以前不太會抱小孩，這次徹底變身「孫女傻瓜」，每天抱著捨不得放手，直呼真的「太可愛」。

范怡文到洛杉磯參加慈善基金會舉辦的歲末饗宴，這趟美國行是她首次在當地公開演出，她開心表示，這是一趟充滿愛與回憶的旅程，特地準備了招牌歌曲《這些日子以來》，還選唱《Suddenly》、《女人花》及木匠兄妹的組曲，深情歌聲讓台下觀眾聽得陶醉。

廣告 廣告

晚宴上，旅居美國的一代小生秦祥林也與夫人驚喜現身。范怡文透露，與秦祥林夫婦相識多年，「他們11月22日才在台北大巨蛋聽完7個半小時的民歌演唱會，沒想到現在又在洛杉磯慈善晚宴相聚。」這份跨越太平洋的緣分讓她備感親切。

范怡文赴美工作也享受難得的天倫之樂，回想多年前曾在洛杉磯陪讀，如今換成女兒開車載她重遊舊地。心情大好的她難得不忌口，漢堡、醬蟹吃得超滿足，還趁感恩節折扣大買特買，多帶了一個皮箱回台。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

隨機殺人案引恐慌 國師提醒「這幾類人」未來20天要繃緊神經！

張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

