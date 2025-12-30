獨家／66歲曹西平猝逝！醫揭「1族群」超高危：須送ICU搶命

記者施春美／台北報導

藝人曹西平29日凌晨在強震後在臉書上感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案表示，曹西平在家中猝逝，享壽66歲。醫師劉中平表示，最近門診發現，許多40~60歲男性已是糖尿病患者，有些患者卻無病識感，或是按時服藥，「一旦出現酮酸中毒等高血糖危症，可能立刻呼吸喘，須進加護病房治療，非常致命。」

昨天(29日)深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區某民宅內有人疑似疾病已無生命徵象，消防員到場後發現，患者已經明顯死亡，身上出現屍斑與僵硬狀態。現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。而該名死者竟是66歲的藝人曹西平。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，接受《三立新聞網》採訪時表示，近來他在門診中遇到兩名都是40、50歲的中年男子，就診時血糖值一測竟然超過300mg/dL、500 mg/dL。患者稱，因為生活忙碌或忘記服藥，但血糖過高容易引發酮酸中毒等高血糖危症，「一旦出現酮酸中毒，可能出現急促淺快、呼吸喘，必須緊急送加護病房，嚴重可致命。

劉中平表示，上述兩名患者，其中一位就提及他自己一人獨居，「人在缺乏社會支持、社會連結下，較不容易按時服藥，更容易輕忽高血糖等三高問題。」他指出，「40~60歲單身男性」尤其值得關注。民眾若周遭有類似親友，盡量關心這類族群。

劉中平並提醒，近來天冷，人較容易脫水，因為冬天易讓人減少水分攝取，且氣候乾燥下，人易處於缺水狀態而不自覺，「這樣更會加劇高血糖危症，因此，除了按時服藥，民眾也要充分補充水分，以避免發生憾事。」

