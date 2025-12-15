獨家／7連霸里長遭休旅車切西瓜撞倒⋯4個月後病逝 兒控肇事者「不聞不問沒道歉」

北市里長詹坤隆被撞倒，4個月後身亡。翻攝畫面

南港區連任7屆、服務地方28年的里長詹坤隆，亦為台北市議員闕枚莎的舅舅，去年5月騎車遭左轉自小客車撞傷，4個月後病逝。士林地檢署依《刑法》過失致死罪起訴肇事駕駛71歲張婦，全案15日在士林地院進行準備程序庭，詹男兒子以告訴人身分出庭，悲憤稱肇事者事發至今從未道歉、也沒有任何關心，「什麼都沒有，只是在拖時間」，堅決拒絕和解。

這起事故發生在2024年5月2日上午9時28分，71歲張姓婦人駕駛自小客車，沿台北市南港區興中路由北往南行駛，行經興中路與南港路一段287巷2弄交叉口時，未依規定行駛至路口中心再左轉，而是提前左轉跨越分向限制，與直行機車發生碰撞，造成詹坤隆連人帶車倒地。

南港里長詹坤隆遭撞倒地，4個月後病逝。翻攝畫面

詹坤隆當天被送往三軍總醫院救治，診斷為左脛（小腿）撕裂傷，住院約1個月後出院。然而，他於同年8月8日父親節當天再度入院，並於9月2日晚間7時47分，因肺炎併發敗血性休克及多重器官衰竭死亡，距離車禍發生約4個月。

士林地檢署認定張婦涉有過失，依《刑法》過失致死罪將她起訴，案件今天在士林地院進行準備程序庭。庭上，張婦否認有發生碰撞，辯稱當天下雨，若有撞到應該會留下刮痕，但車上都沒有，否認有撞到對方。

法官整理本案爭點，聚焦在張婦是否有未行至交叉路口中心即左轉、違反交通規則的疏失，以及該次車禍造成的傷勢，與詹坤隆後續死亡之間，是否具有法律上的因果關係。

公訴檢察官指出，詹坤隆的死亡證明記載為疾病自然死亡，為釐清車禍傷勢與死亡結果之間的關聯性，已聲請函詢三軍總醫院，並聲請將案件送交行車事故鑑定委員會覆議。辯護人則主張，三軍總醫院出具的死亡證明已明確記載死因與車禍傷勢無關，認為不應將死亡結果歸責於被告。



