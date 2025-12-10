獨家／7.5強震後餘震不斷！ 遊客驚魂未定 仍讚日本沉穩防災

日本7.5強震後，餘震不斷。（示意圖／Pexels）





7.5強震後，日本餘震不斷，旅日遊客驚魂未定。但在緊張的氛圍中，也有外國旅客觀察到，日本民眾依舊冷靜、有序，防災措施相當到位。甚至有住在日本的外籍人士化身「防災小老師」，分享防災經驗。

菲律賓旅日遊客：「不過我們要先等等，我們可能至少要等15到20分。」

7.5強震過後又有餘震，一群菲律賓遊客聚在飯店外，驚魂未定面面相覷，彼此確認狀況，但也有遊客觀察到日本人處變不驚。

新加坡旅日旅客：「所以大家都在過著，各自的日常生活，沒什麼特別的，路還是積雪很厚，但我覺得沒什麼特別的，我覺得日本在地震災害，預防措施等做得相當不錯。」

雖然餘震讓人緊張，但新加坡旅客拍下街景稱讚日本人冷靜應對，防災措施也很讓人放心。

在日的外國人也紛紛分享自身經驗，提醒遊客。

在日歐洲人：「提醒一下，所有從札幌出發，前往機場的朋友們，現在機場巴士嚴重延誤。」

他提醒大家，地震造成的交通延誤很常見，行程最好提早規畫，才不會錯過班機。

在日瑞典人：「隨時可能出現意外，還有一些APP可以，在地震發生前，兩秒鐘發出警告，這確實很有幫助，我用的就是這款，總之如果你來日本旅遊，就應該做好準備，因為地震隨時隨地都可能發生。」

住在日本的瑞典人還示範防災App，提醒遊客記得先查逃生路線，學會基本防災措施。

在日美國人：「首先這是你最好的資源，這是日本氣象廳的網站，如果日本某地發生七級或以上地震，雖然可能性不大，但並非完全不可能，你應該按以下順序，採取應對措施，先趴在地上。」

在日美國人則是化身防災小老師，教大家不同強度的地震該怎麼應對，提醒瓦斯要關掉不要搭電梯，不忘強調日本很有系統性的防災，還是值得造訪的國家，但也別忘做好防災準備。

