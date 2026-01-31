獨家／70年催淚情！市長千金「筆戰」嚴父換機票追愛 96歲爺：下輩子見

記者張雅筑／台北－台中報導

2022年前外交官林尊賢爺爺與前台中市長林金標千金林秀珠奶奶，兩人在宮原武熊宅邸，又稱台中市長公館的「不老夢想125號」受訪，當時他們俏皮地比大愛心，相當恩愛和可愛。（資料照／記者張雅筑攝）

現代人的婚姻越來越短命，許多人甚至恐婚或不相信愛情，但前外交官林尊賢爺爺和前台中市長千金林秀珠奶奶這對模範夫妻，他們不僅長壽，愛情和婚姻很「高齡」。兩人從情竇初開的戀人，一路牽手走到白頭，長達70多年，是人人稱羨和感動的佳偶。但讓人遺憾的是，秀珠奶奶在2025年3月時病逝，享耆壽90歲。現年96歲的尊賢爺爺，談及奶奶滿是想念，他感性地說，若有下輩子，仍要和奶奶做夫妻！

根據內政部最新統計數字顯示，我國2024年離婚的婚齡中位數為8.3年，離婚總對數達5萬3千351對，對短命婚姻「結婚未滿5年者」佔比最多，達33.6％。以亞洲國家來說，我國離婚率排名第二，平均每天約有146對夫妻離婚。這麼驚人的數字，會不會讓大家不再相信愛情呢？許多人婚姻撐不過5年，但資深前外交官林尊賢與前台中市長林金標的千金林秀珠，他們在那保守且動盪的年代，不僅勇敢地選擇自由戀愛，更不顧傳統的禁忌「同姓結婚」，讓人敬佩又感動。

廣告 廣告

秀珠奶奶過世後，尊賢爺爺就搬到台北的家居住，客廳牆上掛著一家人幸福的合照，彷彿奶奶從未離開過。（圖／記者張雅筑攝）

《三立新聞網》曾在2022年2月14日時專訪報導尊賢爺爺與秀珠奶奶的愛情故事，當時兩人相濡以沫的身影感動許多人。4年前，爺爺和奶奶特別回到歷史建物宮原武熊宅邸，又稱台中市長公館的「不老夢想125號」受訪，他們一邊回憶青澀的戀愛過程，一邊笑著吐槽對方，記者甚至很深刻，當爺爺在說話時，奶奶會很深情地看著，並貼心地為他整理儀容，不論是眼神還是舉止，都流露出那歷經歲月淘洗後，依然純粹且濃烈真摯的愛意。尊賢爺爺和秀珠奶奶的愛情，完全不需要任何特效，在現場就可以感受到他們自帶的「粉紅泡泡」，那是跨越一甲子後，最美且最真實的愛情模樣。

談及尊賢爺爺與秀珠奶奶的愛情故事，要追溯到1952年。那一年，當時的政府正在推動並實施軍訓課程，所以號召大學生和高中生代表到高雄參觀三軍官校，每所高中和大學系所各派兩名學生參加。那時就讀台中女中二年級的秀珠奶奶與就讀台大政治系三年級的尊賢爺爺，就這麼在火車上相遇了！尊賢爺爺那時對奶奶一見傾心，他笑說，那時覺得眼前這個女生落落大方且談吐很得體，「可以算是一見鍾情吧！聊一聊就認識了，然後我就跟她講說，『回台中，我去台中找妳好了。』我就覺得這小姐滿可愛的。」

那時兩人受訪時，相當逗趣，會因為內容鬥嘴，奶奶甚至當場笑爺爺說：「你真的很自戀！」即便當時兩人已是白髮蒼蒼、分別高齡92歲與87歲的長輩，但那樣的互動，就像熱戀中的小情侶，甜蜜中帶點「頑皮」與「俏皮」。（資料照／記者張雅筑攝）

家教嚴格的秀珠奶奶當年受訪時當場爆料說，爺爺那時一直盯著自己看，甚至還在下車前向自己索要住址，話說到這裡，尊賢爺爺馬上打斷，補充道：「NO！NO...是妳自己主動給我地址的，不是我要的喔！」奶奶馬上望向記者接著說：「你看他，是不是很自戀？明明是他先對我有意思，說要寫信給我的。」奶奶表示，那時她聽到對方要寫信來，當場婉拒並提醒：「千萬不要寫信來，我家管很嚴，家教很嚴又很保守，你信寄來我也收不到，一定會被沒收的。」

當時年輕氣盛、初生之犢不畏虎的尊賢爺爺，為了追愛不顧一切，頻頻寫信給奶奶，但全部都被奶奶的父親林金標給攔截了下來。爺爺笑說：「我回去就寫了幾封信給她，我以為她收到了，結果後來才知道，根本都沒有收到，她爸爸都給她沒收了。」因為一直收到尊賢爺爺的信，父親終於忍不住質問，秀珠奶奶才知道，原來尊賢爺爺真的有寫信來！

秀珠奶奶年輕時與同學們在昔日的台中市長公館（現不老夢想125號）合影，在那保守的時代，奶奶非常有主見，甚至為了讀大學，不惜代價向父母表明：「我以後結婚不要任何嫁妝，但我要讀書、讀大學！」（圖／記者張雅筑翻攝）

前台中市長林金標，曾因為尊賢爺爺不斷寫情書寄到家裡來而質問女兒，擔心這名就讀台大政治系的男子對家庭有不好的影響。（圖／記者張雅筑翻攝）

因為當時正處在228事件爆發的敏感時刻，加上來信的尊賢爺爺又是念政治系的，所以秀珠奶奶的父親非常緊張和擔憂，不禁斥責女兒：「妳曉得他腦袋想什麼？很危險啊！念政治系的，他家裡是出了問題，不是妳有問題，我們家裡都有問題，妳曉不曉得嚴重性，妳年紀太小了。」那時爸爸很擔心全家無端捲入政治漩渦，甚至因此丟掉官職或遭受迫害。奶奶聽到父親這番話，秀珠奶奶並沒有像傳統女性那樣噤聲順從，反而理直氣壯地回了一句：「是對方硬要寫信來的，我管得著他嗎？」

發現秀珠奶奶一直收不到信，尊賢爺爺決定親自上門拜訪。「我媽媽說他要家裡來找我，我媽媽好緊張說，『他來了我拿掃把給他掃出去』！」一旁的秀珠奶奶回憶當時說，畢竟那年代相當保守，母親聽到有男方想拜訪，其實是很擔心的。豈料後來看到尊賢爺爺的廬山真面目後，秀珠奶奶的母親不僅沒有將對方掃地出門，還暗暗地在心裡打了好評，覺得這大男孩不僅相貌還不錯，人品感覺也算憨厚，原本激進的反對因此稍微軟化了，但做為母親的仍語重心長地叮囑秀珠奶奶，你們兩人年紀都還算小，當前應該先以讀書為重。

秀珠奶奶年輕時不僅相貌出眾，更擁有一份名門千金獨有的優雅氣質，且才學過人，在那錄取率極低的年代考取台大政治系。爺爺感性地說，奶奶原本可以在自己的領域熠熠生輝，但為了愛，她選擇收起鋒芒，轉身成為他外交戰場上最堅強的後盾，將一身才華轉化為夫人的外交軟實力，讓他萬分感謝。（圖／記者張雅筑翻攝）

儘管獲得秀珠奶奶母親初步的「印象分」，但兩人當時的發展仍阻礙重重，在長輩的嚴密監控下，尊賢爺爺的來信依舊逃不過被攔截沒收的命運。又是寫信又是跑到家裡來，連妹妹都提醒要小心，但阻止不了的秀珠奶奶說，那時自己就回答妹妹說：「不管了！他要寫信來，我叫他不要寫，他也要寫怎麼辦？」聽到這番話，一旁的尊賢爺爺忍不住打岔，哈哈大笑說，「妳沒有叫我不要寫啊！」

該說烈女怕纏郎嗎？尊賢爺爺依舊不氣餒地持續寫情書，沒想到緣分就是這麼奇妙地再把他們「連結」起來！那時尊賢爺爺的妹妹與秀珠奶奶的妹妹竟是台中女中同班同學，最後透過「未來小姨子」轉交，如此不氣餒的心，終於打動、擄獲秀珠奶奶。幾年後奶奶也考上台大政治系，隻身到台北念書，總算脫離了家裡嚴格的監控，與當時考上政大國際關係研究所的尊賢爺爺重逢，在異鄉相扶相持的他們，不僅感情大幅加溫，甚至計畫未來要共組家庭等。

秀珠奶奶為了飛到菲律賓和尊賢爺爺相聚，她毅然決然放棄台大的學位，甚至獨自在「沒新郎」的狀態下於台灣完成訂婚，照片為她和林家人在豐原老宅的合影。（圖／記者張雅筑翻攝）

豈料計畫趕不上變化，就在秀珠奶奶就讀大二升大三時，尊賢爺爺突然被外交部外派到菲律賓去，希望借重他的專長去處理漁船、漁民等問題，那時才進外交部一年，沒想到這麼快就要到國外工作。爺爺補充說，自己是在1953年（民國42年）高考及格，在1955年（民國44年）服兵役完後正式進入外交部工作，本來說好三年後才會外派，那時兩人都覺得若是這時間的話，一切都可以很好安排，因為那時奶奶剛好大學畢業，可以陪著爺爺一起到海外工作，誰知道尊賢爺爺才待滿一年，就奉令外派到菲律賓大使館任職三等秘書。

「所以我就來跟她爸爸講，那時候她爸爸住在這裡（台中市長公館），我記得是爬了那個樓梯，要出國以前，就去跟她爸爸講，說不結婚也可以訂婚一下，因為我們交往那麼久了...」那時年僅26歲的尊賢爺爺，就這樣單槍匹馬然後什麼都沒帶的，直接去找前台中市長林金標提親，相當大膽。雖然不再反對兩人交往，但要把女兒送出國加上兩人同姓林，讓林金標有所顧忌，也怕沒面子，因此要尊賢爺爺自己先去菲律賓，結婚的事情就等女兒大學畢業後再說。深知尊賢爺爺很需要自己的支持、陪伴，秀珠奶奶透過書信和爸爸「筆戰」，最後一個關鍵讓林金標不再反對，但也回應說，「好吧，那你自己結婚，好壞自己負責，你以後有什麼事情不准回來娘家哭喔！」

當年26歲的尊賢爺爺，什麼都沒帶就單槍匹馬到前台中市長官邸見秀珠奶奶的父親，希望他可以同意把女兒嫁給自己，豈料直接被轟了出來。（資料照／記者張雅筑攝）

至於那個「關鍵」是什麼呢？秀珠奶奶說，在自己念大一時，母親因高血壓導致心臟病突發過世，不到一年的時間，父親因為工作需求要再娶，當時她對這件事非常不滿，甚至質疑爸爸對媽媽的感情。奶奶接著說，那時自己和父親爭論不休，索性以這件事和父親「談判」，回憶當時，奶奶表示，自己就對爸爸說：「為什麼你可以追求自己的幸福，我就不行？我在家裡不快樂，我要追求自己的幸福！」最後前台中市長林金標無奈地讓步，成全奶奶秀珠奶奶去追求自己的愛與幸福。時隔多年，奶奶當時受訪時感性地說，其實她心裡很清楚也知道，爸爸的堅持藏著為人父的不捨與深愛，只是兩人都拉不下臉來。

那年代，女性要念大學非常不容易，所以秀珠奶奶為了升學捨棄了所有嫁妝。「他（尊賢爺爺）沒有回來，我又不好意思跟他爸爸要機票，我說『爸爸你給我買一張機票』，後來我到菲律賓去，他就說，『我太太自己飛來的！』我說，『你好意思，你機票沒有還我爸爸，你還說我自己飛回來的』，他以後就不敢講了。」奶奶出嫁時真的什麼嫁妝都沒有，父親僅送她一張飛往菲律賓的單程機票。

為順利取得事由「結婚」的「人民出國許可證」，秀珠奶奶相當勇敢地在沒有新郎出席的情況下，獨自在台灣完成了訂婚儀式。 在那個法規與民風皆極其嚴苛的年代，這不僅僅是一場形式上的婚約，更是一場與體制、與未知的博弈。（圖／記者張雅筑翻攝）

為愛放棄台大學位，甚至在沒新郎出席的狀況下獨自完成訂婚，只為順利取得事由「結婚」的「人民出國許可證」。在台海局勢緊繃及國際局勢動盪不安之際（1954年~1955年），要出國可說是比登天還難，但21歲的秀珠奶奶展現了超乎常人的勇氣，捨棄名門的安穩生活，義無反顧地隻身飛向異國，只為了與心愛的尊賢爺爺相聚，讓人佩服不已。

歷經千辛萬苦，尊賢爺爺與秀珠奶奶在1957年（民國46年）的5月7日，在當時的駐菲大使陳之邁與其夫人趙荷因的見證下，終於在菲律賓順利完婚。談及這段過程，尊賢爺爺告訴記者，那時這婚禮也是辦得很倉促和緊張，因為秀珠奶奶獲准的簽證期限很短，所以得儘快取得合法居留身分，所以兩人匆匆地辦理結婚手續，「那時我剛出社會，根本沒錢啊，經濟拮据，所以只好向陳大使、陳之邁大使借錢，才有場像樣的婚禮，他們夫妻還擔任我們的證婚人。這份恩情真的很感謝，我們夫妻永遠記得、牢記心裡。」

兩人終於克服各種困難在菲律賓完婚，尊賢爺爺說，那時自己相當窮，多虧陳之邁大使借錢給他，才讓他們有場圓滿幸福的婚禮。（圖／記者張雅筑翻攝）

那時27歲尊賢爺爺與21歲的秀珠奶奶，順利地在菲律賓結為夫妻，從此開始了長達近半世紀、攜手闖蕩世界的「外交長征」。（圖／記者張雅筑翻攝）

從此秀珠奶奶就成了尊賢爺爺的得力助手，不僅在夫人圈打好關係，家庭、孩子們也都照料得非常好，絲毫不讓尊賢爺爺擔心。今（2026）年1月27日爺爺再次接受專訪時，他感性地表示，自己長達46年的外交工作生涯裡，有37年都在海外打拚，足跡遍及11個國家，但不論到哪，太太永遠愛相隨，一路照顧3名子女、支持、輔佐他的工作，讓尊賢爺爺相當感動、感謝，因為明明有很好能力的秀珠奶奶，這輩子卻只能以「外交官夫人」的身分發揮專長，讓他多少覺得不捨，但他也很感謝，這一路上，妻子從未離開過自己，讓他得以把外交工作做得很順、使命都達到，「沒有秀珠的話，就沒有我『外交官』林尊賢和這一本回憶錄《外交老兵》，一切都要謝謝她的支持和陪伴與用心。」

雖然尊賢爺爺覺得奶奶犧牲很多，但秀珠奶奶在2022年受訪時堅定地說：「自己從沒後悔過，我覺得這是非常奇妙的安排！」這一幕讓記者非常深刻且感動，因為爺爺在說話的時候，奶奶會很深情地看著他，發現衣服有異物或翹起來的地方，她貼心且悄悄地幫忙整理。（資料照／記者張雅筑攝）

從相識、戀愛、結婚到白頭偕老，長達70多年。4年前專訪時，秀珠奶奶笑著說：「我從沒有後悔過，我覺得我一生很奇妙，奇妙的安排！」那時專訪的氛圍，至今仍鮮活地印在記者腦海中，即便那時兩人已分別高齡92和87歲了，但他們的互動仍像熱戀中的情侶，時刻注意對方需要什麼，不時地逗趣打情罵俏等，讓人深深地被他們幸福的氛圍給感染。尊賢爺爺與秀珠奶奶兩人甜如蜜且不曾被歲月稀釋掉的情感，無法單用「老夫老妻」來形容，應該用「不老愛情」來定義更名副其實。

很不幸且遺憾地，秀珠奶奶在去（2025）年3月26日因心臟衰竭安詳辭世，尊賢爺爺眼眶泛紅地說：「那時來得很突然，秀珠突然地倒下，叫救護車來已經來不及了，我當時什麼話都沒能跟她說...來不及跟她說啊！」這番話讓人聽了非常鼻酸不捨，同時也再次深刻地感受到兩人即便天人永隔，他們的愛情依舊在思念中熠熠生輝。

尊賢爺爺拿著回憶錄《外交老兵》，哽咽地說：「覺得很遺憾和可惜，奶奶沒有等到它出版...」但翻開這本書的第一頁，上面寫著爺爺的深情告白：「謹以此書獻給生命的伴侶及外交的夥伴——我的妻子林秀珠。」（圖／記者張雅筑攝）

尊賢爺爺拿著那本耗費一年多口述、由文以崴記錄撰稿出版的回憶錄《外交老兵》給記者，封面上印著他與秀珠奶奶的手繪人像，特別的是，底部的影子選用了繽紛的彩虹來呈現。這抹彩虹，不僅象徵著他們跨越半個世紀的外交征途有多彩多姿，更隱喻著即便生命經歷過動盪與風雨，最後留在彼此生命裡的，依舊是那樣絢爛且純粹的美好。「很可惜，秀珠來不及看到這本書出版就先走了。這本書不只是我們外交的點滴，更是我們一輩子的紀念！」爺爺輕撫著封面，指尖停留在那道彩虹與奶奶的人像上，緩緩地說出這一字一句，讓人深刻地感受到，這本書絕非只是他個人的回憶錄，更是他與秀珠奶奶共同譜寫的長篇「情書」。

爺爺最後忍不住哽咽地告訴記者，自己至今仍很想秀珠奶奶，非常、非常地想念，說著說著，爺爺突然用雙手摀著臉，停頓幾秒後接著說：「她實在對我那個，工作方面幫忙很多，生活方面也讓我覺得很幸福，我想我沒有辦法期待更好的一個同伴。」尊賢爺爺強調，自己覺得人生不可能再遇到，也不會有所期待遇到比秀珠奶奶更好的另一半，因為對他而言，秀珠奶奶就是他這一生的摯愛，這輩子與她相處的每刻都感到很幸福。

尊賢爺爺眼眶泛著淚，甚至說到一度忍不住用雙手摀著臉，然後緩緩地表示，這輩子很幸運能遇到秀珠奶奶，沒有人能比她更好了，若有下輩子，希望兩人還能相遇、成為夫妻。（圖／記者張雅筑攝）

更讓人動容的是，爺爺笑中帶淚地說：「若還有下輩子，希望能再遇到秀珠奶奶，當然還是希望她當我的太太。」

兩人在火車上的相遇、公館樓梯上的提親、異國借錢辦婚禮的患難，這一切的一切，在那個瞬間凝結成了永恆，大概就像秀珠奶奶生前說的，「感覺我們兩個就是命中註定！」雖然沒能親口說出最後一聲再見，但尊賢爺爺堅定地表示，這輩子最幸運的事就是遇見了秀珠奶奶。

從1952年火車上的驚鴻一瞥，到跨越70載的相依相伴，尊賢爺爺與秀珠奶奶，他們兩人用一生詮釋了何謂「不老愛情」、「真愛」、「相扶相持」和「白頭偕老」。（圖／記者張雅筑翻攝）

雖然許多人覺得現代的婚姻受困於「五年魔咒」，面對驚人的離婚數據而不再相信愛情，但外交老兵林尊賢與妻子林秀珠的故事，卻給了大家溫暖的答案。看著他們白髮蒼蒼仍像熱戀情侶般鬥嘴、扶持，讓我們明白：只要足夠勇敢與堅定，愛情依然可以超越生死，成為生命中永恆的風景。（資料照／弘道基金會授權提供）

現代婚姻被戲稱為「速食產品」，尊賢爺爺與秀珠奶奶的故事，彷彿是一面鏡子，照見了愛情的本質——那是不計代價的勇敢、是異鄉漂泊的守候，更是即便白髮蒼蒼，眼神中依然只有彼此的純粹。

秀珠奶奶雖然先走了一步，但在尊賢爺爺心中，她從未離開過。這段「不老愛情」，不僅定義了兩人的一生，相信也給了大家一個再次相信愛情的理由。

更多三立新聞網報導

誰還記得他／揭辜家祕史！辜寬敏最後遺憾曝 96歲前外交官：花光錢愛台

誰還記得他／連9年捐家產回鹿港 辜寬敏：賺台灣人的錢，要還給台灣人

老照片故事／為台灣外交拚了46年 林尊賢71歲還駐韓

45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四

