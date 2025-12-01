獨家》72歲湯蘭花美成這樣！驚人「保養密技」曝光

72歲國際巨星湯蘭花凍齡狀態令人驚豔。(照片/游定剛拍攝)

72歲的國際巨星湯蘭花久未露面，近日獨家接受《中時新聞網》專訪，保養得宜的狀態令眾人驚艷。當年以電影《負心的人》、電視劇《一代佳人》爆紅，橫跨星馬、泰國、香港甚至赴日拍廣告，是80年代無可取代的完美女神。淡出演藝圈多年，她一開口依舊氣質雋永，凍齡、養生祕訣大公開。

湯蘭花坦言自己「非常怕針、不喜歡侵入性療程」，因此長年拒絕醫美，只靠最基本的方式維持臉部與身體狀態。她分享：「從年輕時就知道運動的重要性。再來，保養品買了就要認真用，不要捨不得。」年紀增長後，她每天早晚固定以「由下往上」的按摩方式拉提，認為效果明顯。「既然不做侵入性的東西，我們就要靠健康跟運動。」語氣輕鬆卻非常自律。至於飲食方面，她習慣清淡少油炸，吃東西前還會先想「這個食物對五臟六腑好不好？如果無益就會節制。」

湯蘭花看見自己《負心的人》黑膠唱片感觸良多。(照片/文及均拍攝)

訪問現場看見自己黑膠唱片與舊照擺在眼前，湯蘭花笑稱「這些都值得紀念，不同的時代所產生出來的」。她透露好友們把家裡的黑膠收藏「拿走了」，現在反而變成珍貴物。看到自己17歲的照片時，她也忍不住感慨：「那時什麼都不懂，很單純，就這樣進入演藝圈，不知道為什麼。」她說，每個人都有自己的故事，不論內容如何，回頭看都會成為精彩的人生篇章。

湯蘭花表示不會復出演藝圈，年紀到了該做什麼事自己很清楚。(照片/游定剛拍攝)

談及演藝復出計畫?湯蘭花直率表示：「沒有了，年紀到了，什麼年紀做什麼事很清楚。」但也笑說現在不少90多歲的人仍站在舞台上，需要勇氣，她自己則沒有多想。專訪最後，她也特別向粉絲喊話：「感謝所有支持過我的人，是你們讓我的人生更精彩、更美麗。」並送上最暖心的祝福：「祝大家身體健康、一切順利，耶穌愛你。」

