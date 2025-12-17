獨家》74歲澎澎親闢謠死訊！坦然談身後事：遺產全給女兒

74歲資深藝人澎澎遭傳死訊，本人現身回應。(照片/游定剛拍攝)

74歲資深藝人澎澎近日現身，接受《中時新聞網》訪問回應外界流傳的「烏龍死訊」。對於被誤傳已過世，她不僅未動怒，反而以平常心看待，直言「很正常，人家很久沒看到我，就會亂猜」，展現多年走過人生起伏後的豁達態度。

澎澎早年與廖峻搭檔脫口秀組合，在秀場時代以絕佳默契與幽默互動紅遍全台，深受觀眾喜愛。近年她獨居苗栗，鮮少在螢光幕前露面，卻因此遭外界誤傳死訊。她坦言，對這類傳言並不放在心上，「我心裡知道就好，沒有必要一個一個去解釋。」

資深藝人澎澎透露遺產全留給女兒。(照片/游定剛拍攝)

談及生死觀，澎澎語氣平靜地表示，對生死早已看得很淡。2019年丈夫洪信煌過世後，她已為自己預先安排身後事，並叮囑女兒一切從簡。身為天主教徒，她希望日後僅由家人低調處理，不需鋪張，「做個彌撒，家人知道就好了，其他人問就說『澎澎走了就好』。」

資深藝人澎澎(圖右)早年與廖峻搭檔脫口秀默契絕佳，深受觀眾喜愛。(照片/翻攝澎澎粉絲團)

至於外界關心的遺產安排，澎澎也大方回應，因為只有一個女兒，未來財產「通通都是我女兒的、也是我孫子的」，還笑說「一個比較好，不會搶」。面對生死流言、人生終章，澎澎選擇用從容與幽默回應。她的一句「出來給大家看一看也好」，不只是闢謠，也展現她對人生最後一段旅程的坦然與自在。

