獨家》75歲張魁走過演藝圈60年！200人見證「魅力開唱」近況曝光

張魁今年已經75歲，依然能跑、能唱、能跳，體力相當好。（謝采恩攝）

75歲資深藝人張魁縱橫演藝圈60年，今（18）日他席開近20桌舉辦「演藝60年回顧靈蛇擺尾」尾牙宴，邀請親朋好友一同見證他珍貴的一刻，也在台上高歌，展現渾厚嗓音與不敗的舞台魅力，寶刀未老、帥氣不減當年。

張魁今跟老婆楊珮琪、兒子張峰奇、媳婦李亮瑾與女兒娃娃張幼楒一同現身，孫情、楊惠姍、陳凱倫都是座上賓，張魁侃侃而談：「滿足於60年的豐盛回顧，別人沒經歷過的，我都經歷過了。」一甲子日子的酸甜苦辣浮於眼前，細細品嘗咀嚼仍如當年一樣有味兒。

魁嫂楊珮琪（左起）、張魁、張峰奇、李亮瑾一家人出席尾牙宴。（謝采恩攝）

張魁過去曾罹患癌症，抗癌成功後，他的身體狀況一直維持得宜，如今過著無憂無慮、含飴弄孫的日常，每日散散步、打打麻將讓身心愉悅；想著過去在演藝圈的巔峰紀錄，張魁沾沾自喜，「我運氣很好，也有努力，這60年太好玩，各領域都做到了」。

張魁過去是曾跟張菲、張魁、倪敏然、凌峰、夏雲飛合組「溫拿五鼠」活躍秀場。談及張菲，張魁表示，兩人偶爾會用LINE聯繫，「我覺得哪個美女好看，就傳給他，養眼嘛」。至於張菲有無要回歸演藝圈？張魁認為，小老弟張菲的日子無虞，要不要復出都是看對方，把日子過好才是最好的。

此外，張峰奇跟李亮瑾育有2個兒子，大兒子5歲，小兒子3歲多，正值調皮、愛玩的年紀，李亮瑾認為孩子的成長過程必須花時間陪伴，夫妻就是互相配合，不要雙方都太忙，「如果真的很忙，就是請後援幫忙，我媽媽也可以從南部上來幫我幾天」。李亮瑾近期剛拍完鬼片殺青，張峰奇則是計畫28日推出個人新單曲〈凡塵太吵我先勿擾〉，3月26日與5月20日也安排好了新作品，上半年行程滿滿。

