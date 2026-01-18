獨家》75歲張魁「一連唱3小時」體力超狂！爆是被老婆訓練的

孫情（左）18日開金口與張魁合唱。（謝采恩攝）

75歲資深藝人張魁縱橫演藝圈60年，今（18）日他席開近20桌舉辦「演藝60年回顧靈蛇擺尾」尾牙宴。他除了親力親為，擔任主持人外，還一邊忙抽獎，賓主盡歡，7點一到，張魁馬上登台演出，以一曲〈夜來香〉開場，渾厚高音讓人驚艷，完全看不出來他已經70有5。張魁笑說，自己體力會這麼好，要歸功老婆在旁督促，「他要打我，我就快跑啊，所以體力才維持這麼好」。

張魁除了唱歌外，還要自己串場、說故事，一連表演2個小時都沒有停，連一口水也沒有喝，體力超驚人。此外，他也回憶這60年的點滴，不管是當年秀場的經驗外，還還原當年跟張菲、倪敏然、鄭進一等人演出的情況，一人分飾多角，臉不紅也氣不喘，模仿猴子也唯妙唯肖。

張魁一人獨撐3小時的晚宴，體力驚人。（謝采恩攝）

張魁的魅力讓晚宴的觀眾沒有一人不笑，童叟都買單，掌聲與尖角不停歇，他也完全看不出疲態，相當享受帶給眾人歡樂的感覺；也或許是久未登台，張魁把累積許久的表演慾一次爆發，精彩連連，宛若當年的歌廳秀。

魁嫂楊珮琪（右）積極栽培新人柏翰。（謝采恩攝）

張峰奇今晚在爸爸張魁稍作休息時，上台唱了〈朋友〉、〈墓仔埔也敢去〉，也展現遺傳爸爸的幽默感，逗得台下眾人哈哈笑。張魁後半場邀請81歲的老友孫情登台，無情虧說：「你唱一首吧！不然再來要給他上香了，快沒機會了。」孫情一秒就接住好友張魁的哏，自嘲：「我的牙要收好，不然等等噴飛了！」相加156歲的兩人一番說笑後，孫情開金口點唱〈永恆的回憶〉，「F調喔！這沒給錢，也不用唱太高」，笑翻全場，不過孫情一開口也是驚艷，唱功沒有被年齡打敗，演出含金量超高。

魁嫂楊珮琪（左起）、張魁、張峰奇、李亮瑾一家人同台合影。（謝采恩攝）

張魁（右）帶著媳婦李亮瑾登台。（謝采恩攝）

隨後，張魁也介紹媳婦李亮瑾上台，他感性說：「我家的八點檔女主角，我超愛我媳婦的，感謝他為了我們家生了2個孩子，真可愛。」公公、媳婦組一同唱了〈人生〉，還在台上演了一段虧媳婦音準有待加強的戲碼，一家人戲癮說來就來，默契滿滿。

