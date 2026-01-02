獨家》75歲父中風一度命危！董育君淚憶氣切瞬間

台語歌后董育君(圖左)75歲父親去年4月中風，住院期間併發肺積水與急性腎衰竭，最新病況曝光。(照片/游定剛拍攝、董育君提供)

台語歌后董育君75歲的父親去年4月中風，10月住院期間併發肺積水與急性腎衰竭，病情一度危及生命。送進血液透析室後，父親生命跡象驟降，醫護人員緊急插管搶救。董育君接受《中時新聞網》專訪哽咽表示：「當時父親生命垂危，不得已情況下只好插管，但父親相當不諒解。」這段陪病歷程，不只是醫療抉擇，更是一場家屬無法迴避的生死課題。

「那一天，生命監測器突然顯示呼吸衰竭，醫護人員一窩蜂衝進病房急救，情況非常危急，家屬被請先離開。」董育君回憶，為了搶救父親，醫師不得不直接插管。即便如此，父親意識仍清醒，「那一刻，他的眼神清楚告訴我，他不想插管，但我什麼也做不了，只能轉身默默落淚。」後來父親有不些諒解、不理她，直到母親居中協調才打開心結，但董育君也沒責怪父親，因為自己也幫不上什麼忙。

董育君父親去年10月接受氣切手術，目前已能自主呼吸了。(照片/董育君提供)

經家人討論，父親於無法自主呼吸十天後接受氣切手術，術後不久恢復自主呼吸。但因醫院住院天數有限，父親回家後仍需抽痰器、氧氣等設備協助。董育君、母親與弟弟輪流照顧，父親仍顯得消沉。

董育君與母親、弟弟輪流照顧中風父。(照片/董育君提供)

她也坦言，過去父親雖有慢性病，但一直未認真服藥，「很多時候，家人都沒意識到病情嚴重，直到狀況惡化，我才開始幫他分藥、陪他檢查。」如今，她每天替父親量血壓、測血糖，也提醒其他子女：「別等出事了，才想到要關心。」

父親氣切術後生活無法自理，董育君仍心存感激「至少爸爸在身邊就好了。」(照片/游定剛拍攝)

董育君說：「或許人生無法預測病痛，但陪伴，從來不嫌太晚。只要爸爸還在身邊，就是我繼續撐下去的理由。」

