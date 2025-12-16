獨家》77歲「舞棍阿伯」連滾帶爬：我不老！唐玲超崇拜：你是我偶像

77歲「舞棍阿伯」明年1月1日推出全新搖滾單曲《我不老》。(照片/游定剛拍攝)

77歲「舞棍阿伯」葉復台睽違兩年再度回歸，即將推出全新搖滾單曲《我不老》，用行動證明年齡只是數字。他不僅在MV中重現掃堂腿、地板鋼琴等經典高難度舞步，更霸氣高喊「我不老」，讓跨刀演出主持人角色的藝人唐玲當場崇拜直呼：「你是我偶像！」

《中時新聞網》獨家直擊新歌MV拍攝現場，只見頂著招牌「獅子頭」造型的舞棍阿伯，身穿深V亮片舞衣，深蹲、連滾帶跳樣樣來，重現過往令人印象深刻的經典舞步，現場氣氛嗨翻。

「舞棍阿伯」日前拍攝新歌《我不老》MV，邀來藝人唐玲(圖左)跨刀演出。(照片/游定剛拍攝)

舞棍阿伯坦言，隨著年紀增長，體力多少受到影響，但對舞台的熱愛始終不曾改變，「身體會累，但心沒有老。」也正因如此，他創作出《我不老》這首新曲，希望透過逗趣、勵志又充滿活力的旋律，鼓舞更多人保持青春心態。

「舞棍阿伯」拍攝新歌MV，與藝人唐玲、網紅「黃導爆爆」搞笑演出。(照片/游定剛拍攝)

新歌特別選在農曆年前推出，象徵「馬到成功、馬上發財」，以搖滾曲風搭配洗腦歌詞，充分展現「只要心不老，人就不會老」的精神。MV也邀請藝人唐玲與網紅「黃導爆爆」特別演出，為作品增添話題亮點。

「舞棍阿伯」日前拍攝新歌MV。(照片/游定剛拍攝)

在MV中擔任主持人角色的唐玲笑說，能與舞棍阿伯合作相當開心，「他真的是我的偶像。」她也透露，服裝造型全依舞棍阿伯要求，正式又亮麗，甚至大方「貢獻事業線」，只為在舞台上呈現最佳效果。

即使拍攝過程中出現高難度地板動作，讓一旁工作人員捏把冷汗，舞棍阿伯仍信心滿滿表示：「經典舞步一定要重現，還是可以。」舞棍阿伯用實際行動詮釋「不老精神」，也透過新歌《我不老》向粉絲喊話——青春不是年齡，而是一種態度。新歌將於2026年1月1日在舞棍阿伯官方 YouTube 頻道正式上架。

