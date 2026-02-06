社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

102歲的人瑞，和68歲的看護結為連理的事件，持續延燒！人瑞的家屬表示，早在2013年，爸爸就把一棟位在陽明山上，60多坪的豪宅，過戶給賴姓看護的兒子，條件是賴姓女子必須照顧爸爸直到百年。但沒想到，看護從2021年開始，三度將房子抵押，金額將近3千5百萬元。家屬氣的指控看護，貪得無厭！

趴跪在床邊，手裡拿著文件，向躺在床上的人瑞爸爸訴說，他送給看護的房產，早就被拿去抵押，子孫們看在眼裡，實在好心疼。人瑞小兒子王先生說，我去調土地登記簿謄本，發現已經被她設定三順位借錢了，一共借了大概三千五百萬，所以很顯然，這個房子已經被掏空了。

廣告 廣告

獨家！8億人瑞家屬揭「這文件」 控看護貪得無厭

人瑞家屬控賴姓看護貪得無厭。（圖／翻攝畫面）王先生控訴，爸爸在2013年時，身體還相當健康，他把位在台北市北投區湖山路，一棟60坪的豪宅，贈與給賴姓女看護的兒子。當時贈與契約書的附帶條件，包含賴姓女子願意照顧王姓老翁至百年，期間如果賴女無故主動離職，得以撤銷贈與。沒想到，賴姓女子卻從2021年開始，陸續在5年內，將豪宅辦理三次抵押，總金額高達三千五百多萬。更弔詭的是，最後一次辦理抵押的時間，還是在今年1月9號，也就是賴姓看護，跟人瑞結婚後的第四天。人瑞小兒子王先生表示，一月八號發生衝突，隔一天竟然又去設定抵押權，所以她的心態貪婪至極，可能會覺得，她的詭計將要東窗事發了，所以她趕快有脫產的這種想法。

獨家！8億人瑞家屬揭「這文件」 控看護貪得無厭

人瑞家屬控賴姓看護貪得無厭。（圖／民視新聞）賴姓女子雖然已經年近七旬，但平常細心打扮，不難看出保養得宜。不過，在照顧人瑞的這17年間，她跟兒子的名下，多了七筆土地、大量存款，市值大約高達2億元。如今再被人瑞家屬爆料，她貪得無厭，還疑似想要一步步，變賣房產。律師張尊翔表示，若看護有趁老人失智侵佔財產或軟禁之情形，仍可依法撤銷贈與，並向看護追回受其移轉及抵押之房產。請來照顧爸爸的看護，突然變成繼母，子女怎能接受，一起風波，持續延燒。

原文出處：獨家！8億人瑞家屬揭「這文件」 控看護貪得無厭

更多民視新聞報導

身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告

百歲人瑞.68歲看護"登記結婚" 老翁家屬質疑被威脅

快訊／復康巴士撞擊行人 男受困車底命危送

