獨家／8億人瑞「閃婚」內幕曝！女看護「一家3口」寄生王家 坐擁7蛋黃房翻身包租婆

王姓人瑞家屬指控，賴姓女看護(中)帶著2個兒子(右一、右二)，一起寄生王家。家屬提供

身價8億元的102歲王姓人瑞，驚傳與服侍17年的68歲賴姓看護「突襲登記」結婚，2月初人瑞家族一行人，在醫院門口公然推走輪椅搶人，和女看護爆發衝突，引發各界關注。事隔多日王家子女打破沉默受訪，揭發賴女長期對老先生進行「奪產軟禁」的惡行惡狀，家屬直指，賴女不僅偷轉走老先生位於北市蛋黃區的7間房產、多筆土地，就連8000萬現金存款也A走，總市值至少2億元，更誇張的是，賴女還讓在中國失業的2名兒子，也回台「寄生」王家，當起看護2號、3號，一家三口全靠王姓人瑞接濟。

廣告 廣告

王姓人瑞早年是代書，精通不動產買賣，累積8億身家，歷經3次婚姻，元配產下10名子女，1994年離世，王姓人瑞隔年再娶，卻因財產問題與第二任曾姓妻子鬧上法院，離婚官司纏訟12年，讓王姓人瑞從此對婚姻戒慎恐懼。

家屬透露，2009年王老先生與前妻分居，當時他已高齡85歲，生活起居急需他人照應，因此登報尋找看護。賴女主動上門應徵，自稱是台中人、單身、曾擔任私人管家兼助理3年，做事樂觀進取、盡本分行事，可進行簡單家中清潔並陪伴長輩上醫院等，因此順利獲錄取。

豈料賴女到職僅1年左右，就慫恿老先生豪擲3000萬元購買公司債，標的還是轟動一時的大連藥業，這個號稱由「加拿大天馬集團」發行的公司債，最後被證實是吸金詐騙案，堪稱是台灣首件公司債吸金詐騙案；不僅如此，賴女還將自己設為老先生的受益人。家屬指出，老先生當時就懷疑賴女與外人聯手騙他錢，對其產生戒心。

賴姓女看護(左一)在王家照顧人瑞(坐輪椅者)17年，也曾多次參與家族旅遊。

揪兩失業子「一起開挖人瑞金礦」 先後A走2億

家屬痛斥，賴女的2個兒子原本在中國找不到工作，都靠賴女接濟，賴女發現自己挖到王家這個大金礦後，「竟然就叫兩個兒子也回台『開挖』」。

5年前，賴女以「你們(人瑞兒子)不用這麼辛苦，可以讓我兒子來推輪椅、陪病」，賴女起初先讓小兒子來王家分擔看護工作，充當看護2號，但沒多久賴女改以小兒子也要照顧自家人為由，聲稱「一個看護不夠、要輪班」，讓大兒子也進駐王家，當起看護3號，一家3口就這樣慢慢寄生王家。

家屬初步統計，老先生光是位於台北市的資產，就有7間房產、多筆土地被轉入賴女及其兩子名下，另有約8000萬保單也被轉走，市值粗估2億。

賴姓女看護的長子(右)、孫子(右二)跟媳婦(右三)猶如寄生王家，王家家宴總有他們的身影。

老先生將名下陽明山豪宅過戶到賴女名下，條件是要照顧至他離世，但賴女卻先將房產贈與2名兒子還拿去抵押借貸。家屬提供

家屬無奈指出，當初老先生正與第二任妻子打官司，為防止財產被女方搶走，暫將8000萬存款挪到賴女名下，豈料賴女逐步以生活費、看護費等等不同名目，擅自支領侵占。

至於7間房產部分，除了老先生與賴女原本居住的中山區房屋之外，賴家2子各分到2間，其中有3間拿來出租賺租金，賴女母子每月至少可收到5萬元以上的租金。此外，老先生名下另一間60坪陽明山豪宅，2021年起間也遭賴女抵押，甚至在今年1月登記結婚後的3天內，第三度被拿去銀行抵押貸款，總金額破3500萬。

王姓人瑞的陽明山豪宅遭女看護3度設定抵押，金額高達3500萬元。

看護成繼母 結婚證人竟是她兒子

家屬痛心指出，去年3月間，賴女主動向他們坦承拿走中山區住家保險箱、5名子女孝敬的1000萬，隨後6月間賴女出國，將老先生留在家中由賴女的兒子照顧，結果老先生跌倒頭部受傷，呈現半植物人狀態長達１個月，傷勢好轉後，智能卻明顯退化。

老先生住院期間，家屬詢問賴女1000萬如何處理，賴女竟改口稱「是老先生送我的」；12月間，全家人當著老先生面前與賴女對質，老先生親口說「沒有，這筆錢是我的」，賴女卻發怒大聲回稱：「哩工咩送哇欸，哩攏忘記了！攏系哇勒顧哩！」(台語，意指你說要送我的，你都忘記了，你是我在照顧的)，老先生一度被嚇得不敢出聲。

家屬分析，賴女正是在此時對他們產生戒心，決定「下手」。不到兩星期、1月5日，賴女向家人謊稱要帶父親出門，結果是突襲前往戶政事務所登記結婚，當時2名證婚人，一人是賴女的兒子，另一名則是賴女友人。

王姓人瑞(中)的女看護(左二)搖身變女主人，讓家屬無法接受。家屬提供

2天後，他們上門想帶老先生回家，賴女隨即宣告說：「我跟他有登記結婚，我是他太太」，子女這才知道賴女變成「繼母」，隨後還得知陽明山房產被第3度抵押，又被捲走3500萬。

家屬表示，戶政事務雖然稱老父「對答如流」，但他們懷疑「父親會回答『是』、『沒錯』，但不代表是他的真實意志」，因為老父親長期受脅迫，「知道不照做就會被賴女惡言相向、怒罵」，是因本能反應才被迫配合。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

人瑞閃婚內幕／三房10子女2離婚 8億代書身份曝光！「鬥贏二房」卻輸給女看護

人瑞閃婚內幕／自薦信曝光！清純女看護昔稱「單身」求職 12年後帶全家開挖人瑞金礦

新北刑大小隊長翹班幫送酒！88會館關鍵人「茶壺邱」也遭逮首度現身

獨家／30年來第一次見到這現象 力積電黃崇仁：記憶體缺到2028年都不一定緩解