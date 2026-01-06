獨家／8樓走廊爬滿蟑螂、9樓飄臭味 住戶控管委會消極

管理員在門口放了黏蟑屋，結果收穫滿滿。（圖／東森新聞）





高雄鹽埕區一棟大樓，住戶簡直快崩潰，8樓住戶堆書受潮，引來蟑螂在走廊爬來爬去，同層住戶受不了，自己拿紙板遮擋，而9樓住戶則是長期囤積垃圾，屋內散發惡臭味，人搬走擺爛，住戶們指控管委會態度消極，主委生病無法協助，更別說是用惡鄰條款解決，至於環保局早就函請建管處行文，住戶不改善最高可罰20萬。

大樓走廊蟑螂爬來爬去，往前走到大門前，還有好幾隻已經翻肚，讓人頭皮發麻，管理員受不了，在門口放了黏蟑屋，結果收穫滿滿，近百隻「大強」不得動彈，鄰居們實在忍無可忍，回家常常被鑽來鑽去的蟑螂嚇到，只好放紙板放行李箱，自己做個小圍牆擋住蟑螂去路，住戶是60多歲的婦人，屋內書籍紙箱潮濕，引來打不完的蟑螂。

當事大樓管理員：「走到大廳了，身上還有蟑螂，我跟她說，妳要帶蟑螂去上班喔。」

因為裡面全是蟑螂，因此就用紙板和行李箱間隔起來，而不只8樓有狀況，9樓也有。記者vs.住戶：「好臭喔，東西腐爛的味道。」

事發在高雄鹽埕一棟公寓大廈，9樓的住戶囤積雜物，時常發出陣陣惡臭味，但在去年8月份，80多歲的女屋主因病離世，兩個禮拜後同住的女兒也搬離，等於成了空屋，住戶指控管委會主委以生病為由，說自己無法處理，鄰居們真的相當無奈。

當事大樓9樓住戶：「我們有跟里長、里幹事、環保局和議員服務處反映過了，我就問環保局說，之前那個透天都能到裡面強制拆了，為什麼這個不能處理。」

當事大樓9樓住戶：「我們這個房子，大約是在去年11月買的，前屋主也完全沒跟我講這件事情。」

8樓、9樓都有狀況，環保局獲報都已介入處理，8樓住戶違反公寓大廈管理條例，環保局已函請工務局建管處查處，若複查沒改善將裁處4-20萬罰鍰，至於九樓惡臭味，環保局則說仍在稽查中。

當事大樓管理員：「主委現在沒辦法啦，現在委員人都不在啦，兩個兒子、兩個女兒都不處理了，我們外人有權利嗎？」

這棟大樓雖然屋齡43年，公共區域都很整潔，就唯獨這兩戶屋內髒亂，飄散惡臭味還出現蟑螂，住戶指控管委會推託，沒辦法用惡鄰條款辦，只能寄託於公部門幫忙想辦法。

