獨家／8萬徵「總裁夫人貼身管家」找到了！當事公司：職缺已關閉

最近有一篇徵「總裁夫人貼身管家」的貼文， 月薪六到八萬，三節獎金一萬元，年終保底2個月，就吸引求職者好奇，工作內容包括日常接送、陪伴董娘，看似門檻不高，卻釣出不少前輩「經驗分享」，工作內容包山包海，老闆醒著的時間必須醒著，老闆他睡覺的時候，事情沒處理完就得乖乖加班，一周7天，24小時待命。

一邊處理公司業務，還得應付老闆私人要求，電影「穿著PRADA的惡魔」助理得包辦老闆大小事，近期有篇徵才文，馬上有網友做出聯想。

標題寫下總裁夫人貼身管家，先看薪水六到八萬，確實讓不少人躍躍欲試。

民眾：「薪水滿高，可以試做看看。」

民眾：「第一點就其實很奇怪了，就很像連續劇裡面才會有那種秘書之類的。」

薪水再誘人，工作內容得先看看，總裁夫人有需求時要及時提供服務，還得富有極大耐心且好溝通，開車駕駛配合老闆行程，時間也要彈性隨時on call，月薪6到8萬，三節獎金一萬元，年終保底2個月，想投履歷的，先聽聽看前輩現身說法。

現職某公司董事長特助林先生：「老闆醒著的時間，我們就是都會醒著，那他睡覺的時候，事情沒處理完，我們還是得去幫他處理這樣子。」

還在職的實務分享，已經離職的留言揭開血淚內幕，像是應徵董事長秘書卻變成董事長全家秘書，還有當專職司機誰都要載，開會不斷，7天，24小時電話響個不停。

現職某公司董事長特助林先生：「（跟老闆在一起）你會有一個好處是，你會知道很多一手的消息，譬如說投資啊，還是什麼之類的。」

高薪工作有利有弊，記者致電掀起熱議的徵才公司，人事回覆由於工作10多年的管家決定不離職，因此職缺已經關閉，將由現職管家繼續服務。沒想到一篇貼文，會引發網友關注，公司低調感謝大家關心，「薪動」的求職者這間沒機會，下次再努力。

