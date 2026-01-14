獨家》80歲楊燕開唱狀態驚人！飆唱2小時粉絲跨海追星

80歲「蘋果花歌后」楊燕飆唱狀態驚人，美國、重慶粉絲跨海朝聖。(照片/游定剛拍攝)

80歲「蘋果花歌后」楊燕，日前受邀出席由財團法人台灣全人關懷照護服務協會於高雄舉辦的「關懷失智音樂會」，這也是她第四度擔任活動友善宣傳大使。多年來持續投入公益演出，楊燕溫柔又高亢的招牌嗓音，一開口便牢牢抓住全場情緒，讓現場百位粉絲聽得如癡如醉。

楊燕四度擔任高雄失智友善宣傳大使。(照片/游定剛拍攝)

此次音樂會吸引來自各地的死忠粉絲力挺，不僅有人專程從美國、大陸重慶返台朝聖，也有國內歌迷包車南下支持，現場宛如大型同樂會，氣氛格外熱烈。更有女歌迷一見到楊燕便激動直呼：「以前小時候都是在電視上看妳的，現在看到本人好不真實，而且狀態保養得超好，完全沒有變，是吃了什麼仙丹嗎？」逗得楊燕笑開懷。

廣告 廣告

楊燕收到粉絲製作「Ｑ版楊燕氣球」超興奮。(照片/游定剛拍攝)

音樂會一開場，楊燕以氣勢十足的《卡門》揭開序幕，隨後接連獻唱《路邊野花不要採》、《王昭君》等十多首膾炙人口的經典曲目，熟悉旋律一響起，現場氣氛瞬間沸騰，不少粉絲隨著歌聲輕聲跟唱，回憶湧現，場面動容。

楊燕美國、重慶粉絲到場力挺。(照片/游定剛拍攝)

整場演唱時間將近兩小時，即使長時間站在舞台上，楊燕依舊精神奕奕、歌聲穩定。演出結束後，她還笑說：「怎麼這麼快就結束了？我還唱不夠呢！」一句話展現歌后對舞台的熱愛，也讓全場報以熱烈掌聲。

歌后楊燕粉絲搶拍合影。(照片/游定剛拍攝)

縱橫歌壇超過半世紀，楊燕的歌聲陪伴無數人的青春歲月。近年她更將重心投入公益，用音樂陪伴失智長者與需要被關懷的人。她坦言，只要還能站上舞台、還能唱歌，就會繼續為大家而唱，這份對音樂與公益的堅持，也成為她最動人的身影。

更多中時新聞網報導

羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌

保健》極端飲控與高壓運動 才是復胖陷阱

保健》冷熱交替增風險 高風險群泡湯四原則