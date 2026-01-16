獨家》82歲「國民阿嬤」遭連續換角苦無戲約！怨嘆：養老金都沒有

王滿嬌苦嘆接不到戲約，也沒有演員應得的生活保障。（粘耿豪攝）

現年82歲資深演員王滿嬌，大多以奶奶、阿嬤等長輩身分現蹤各大影視作品深植人心，是許多觀眾的「國民阿嬤」。近期，她接受《中時新聞網》分享資深演藝人員的辛酸，更透露2025年連續遇到被換角的慘況，感嘆「人年紀大了就是不管用」。

演藝生涯超過60年的王滿嬌，早期憑藉國台語雙聲帶的特色，戲約不斷，近年來最廣為人知的作品，就是在《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演林柏宏的阿嬤，完美詮釋祖孫親情，讓許多觀眾邊看邊掉淚。

不過，自從《鬼家人》之後，王滿嬌幾乎消失在螢光幕前，鮮少有作品亮相。她無奈地說，在2025年曾碰過一連5部戲都莫名被換角的狀況，讓她不禁感慨「人年紀大了就是不管用」。

王滿嬌指出，明明現在需要資深演員、年紀大的演員的戲劇應該很多，但劇組寧可找來年輕演員「畫一點白頭髮、畫兩條皺紋就上了！」說著說著，王滿嬌自嘲，從來沒參加過金馬獎、金鐘獎等大型頒獎典禮，連邀請函都沒收到。

王滿嬌也許下心願，希望未來能夠有一部真正以她主演的好作品、好戲劇，「我還沒有演過一部好好的戲...60年都沒有，所以這些什麼得獎都跟我很無緣...」坦言沒有一個機會，能夠站上舞台獲得肯定。

「演員是最可憐的一個行業！」王滿嬌抱怨，演員們在酬勞還沒拿到之前，卻要先繳10%的稅金，但卻換不到他們退休金、撫卹金，甚至是養老金，質疑文化部應該要負起責任，保障資深演員的基本權益。

王滿嬌曾在電影和林柏宏合作，上演祖孫情。（圖／陳俊吉攝）

