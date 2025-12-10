獨家／897公車黃色扶手「掉漆」 韓國人吐槽：要買油漆塗

有韓國觀光客近日搭乘指南客運897號公車時，發現車內黃色扶手桿多處出現大面積咖啡色斑塊。（圖／東森新聞）





有韓國觀光客近日搭乘指南客運897號公車時，發現車內黃色扶手桿多處出現大面積咖啡色斑塊，不是掉漆就是生鏽，讓他驚訝拍照發文，直呼「好嚴重，應該買油漆重新塗，不要省錢」。貼文一出，引發台、韓網友討論，有台灣民眾認為確實影響觀感，但也有人覺得並非每輛公車都如此，質疑小題大作。

網路照片中可見，897號公車原本亮黃色的扶手桿，東一塊、西一塊出現斑駁痕跡，甚至連車門下方的黑色踏板也積滿灰塵。韓國遊客指出，這些問題並非沒有費用改善，只是覺得「麻煩所以不做」，直言在台灣生活過的人都懂這種情況。

不少台灣網友看到照片留言，「好丟臉」、「這種車還不汰換」、「丟臉丟到國外」。也有韓國網友跟著發問：「這真的不是我們國家的吧？」但也有民眾替業者緩頰，認為只是剛好遇到狀況比較差的那一台，強調台灣公車整體水準並不差。

記者實際搭乘該路線其他班次，發現部分車輛的確存在把手尼龍帶發霉、座椅破損、膠條裸露、縫隙塞滿垃圾等問題，乘車環境確實有改善空間。事後指南客運表示，畫面中的那輛897號公車已有12年車齡，9日深夜已送往保養廠維修，班次調度不受影響。

新北市交通局則回應，已要求業者緊急清潔與維修，確認改善後才能重新上路。雖然這次並未涉及行車安全，但因爭議涉及觀光與國際觀感，公車「插隊」進廠整修，也讓部分民眾認為似乎反應過度。

