獨家／921震到超傾斜「富貴角大廈」 拖25年終於要都更

位在台北101附近的富貴角大廈。（圖／東森新聞）





921強震距今25年，當時位在台北101附近的富貴角大廈被震到超傾斜，不只外觀看很明顯，《EBC東森新聞》也在住戶帶領下進入頂樓跟室內，真的很傾斜。當時被貼了黃單是屬於危險建物，一直說要都更，不過是等到今年8月才終於確定。

近！好近！兩棟大樓無敵近，越高貼越近，這麼傾斜，所以另一邊樓面跟隔壁棟，遠看呈現一個V型。這邊是位在台北101附近的富貴角大廈，921地震後被貼黃單。

住戶：「地震以後就黏在一起，本來有傾斜的東西，一定會越來越嚴重，本來這樣變這樣。」

廣告 廣告

高樓層斜的感受就很明顯，雖然地板有重新鋪過，不過某些角度放乒乓球會滾，放自動鉛筆也會滾。有人乾脆不自住，持有慢慢等重建，乾脆不修斷水斷電。

富貴角大廈住戶：「（現在）地震的時候還是會怕，走168了，168原則上應該是半年會好，可是我們送權利變換開始，已經4個月才給我們公聽會，希望政府可以再來的程序，可以快一點。」

緊緊相依的大樓如何Say Goodbye，就是要都更，拖了20幾年如今終於確定，12/1是公辦公聽會。據了解，以後大樓從12樓變20樓，137坪基地、坡平車位，但何時會真正動工還是未知。

不過在都更前，這棟屋齡超過40年的危險大廈近年都有成交紀錄，今年4月、6月各有一筆，最高一坪來到100萬。

房仲陳泰源：「撇除央行第7波打炒房之外，正常來說他的交易是熱絡的，而且絲毫可以說完全不受傾斜影響，持續的創新高，甚至還單坪破百萬。」

傾斜舊物將重建，想必無論自住還投資都樂見其成，不問一句跟他Say Goodbye。

更多東森新聞報導

東森深度周報／都更太難 北市這老公寓裝電梯 房價漲3成

威京旗下百億都更案「鳴森苑」大火 中工：財損有限

獨家／山岳爭議+1 汐止「都更戶」所有權被過戶 挨告要搬家

