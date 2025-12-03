獨家／98億呢？聖石金業「收百億」買黃金 檢僅扣到2億金塊

聖石金業公司董事長邱嬿妤。（圖／東森新聞）





檢警查出，主打「黃金現貨交易」的聖石金業公司銷售「黃金契約」的金額超過100億，但查扣到的黃金總價卻只有2億，有98億落差。檢警兵分72路搜索全台門市，查扣將近50公斤黃金、3輛豪車等共10億資產，董事長邱嬿妤複訊後以500萬元交保，並配戴電子腳鐐。儘管公司發聲明駁斥指控，但董事長在今天（3日）二度遭檢警約談。

兩周前才公布最新宣傳片，聖石金業自稱獲得白沙屯媽祖授權聯名，要賣限量黃金條塊，但如今涉及不法。記者vs.聖石金業董事長邱嬿妤：「覺得被栽贓的嗎。」

董事長邱嬿妤涉及銀行法、詐欺及偽造文書，以500萬交保，限制出境出海，並配戴電子腳鐐監控之後，二度被移送北檢複訊。因為檢警查出，公司銷售的黃金契約總金額超過100億，但實際拿去購買黃金的金額大約只有2億，要追查剩下的98億去哪裡。

檢警搜索聖石金業全台50處據點，查扣將近50公斤黃金，總部部分在隔天一早，原本人去樓空，到了下午看似正常營業。搜索隔天，原本展示櫃上空空如也，但中午過後，黃金又被全數擺回，員工照常上班，檢警不排除黃金還有庫存。

依照目前查扣的資產，除了2億黃金、公司銀行帳戶7億存款，還有女董家中現金以及豪車3輛，也就是要價超過2000萬的法拉利812、勞斯萊斯，以及1800萬法拉利F12。

檢警查出，聖石金業標榜可以用最多88折折扣購買現價黃金，但民眾付了錢不是先拿黃金，是契約。以100萬元來說，只要花88萬在公司存放一年，標榜就可領回價值100萬實體黃金或是等價現金，吸引大量民眾簽訂黃金契約，業務可以抽佣大約30%。不過有投資人指出，合約期滿拿不回現金，也沒拿到實體黃金，懷疑遭到詐騙。

聖石金業前負責人是現任女董的哥哥，因非法黃金期貨交易案遭判刑通緝，9月被關。對此，聖石金業發聲明強調，相關指控是無稽之談，是遭到惡意中傷毀謗，將保留追究法律責任的權利。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

