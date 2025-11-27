獨家／AAA頒獎12／6移師高雄 摩鐵涉哄抬房價喊冤

汽車旅館卻被查出在訂房網上面一個晚上就要價9999元，已經超過他的備查房價。（圖／東森新聞）





韓國演藝圈指標性的AAA頒獎典禮12月6號將移師高雄舉行，當晚高雄旅宿一房難求，查詢各大訂房網，卻發現高雄有一家摩鐵一晚要價9999元，已經超出備查房價6000元，業者喊冤說並未與Tirp.com訂房網合作，但實際操作卻訂房成功，高雄市觀光局將前往稽查，而之前被斷水斷電的非法旅宿，也看準韓星魅力，仍在各大訂房網繼續賣房。

韓星朴寶劍：「在我19年的人生中。」

12月6號有很多人要到高雄看韓星，因此旅宿一房難求，不過這家汽車旅館卻被查出，在訂房網上面一個晚上就要價9999元，已經超過他的備查房價。

到底是怎麼回事，求證業者業者不受訪，私下表示，並未跟這個訂房網合作，而且房間已經被訂光，但是《EBC東森新聞》實際操作Tirp.com訂房網，卻訂房成功 ，原價9999元初次訂購優惠240，最後房價9759元，還是高於備查房價6000元。

民眾：「現在房價都不能接受，怎麼還可以再抬，我在台灣消費，不如去國外消費，那因為這樣的事情，導致旅館的費用提高的話，可能會對這個城市有印象。」

高雄市觀光局副局長劉秀英：「如果接獲檢舉，或發現有業者哄抬房價，將立刻派員前往稽查。」

一旦超過備查房價，依照比例的級距，開罰1-5萬元，對業者來說並不划算，另外看準AAA頒獎典禮韓星的魅力，曾經被斷水斷電的非法旅宿，又活耀在各大訂房網，尤其在巨蛋附近的透天厝民宿，沒有合法的消防通道，歌迷的安全令人堪憂。

高雄市觀光局副局長劉秀英：「如果查獲仍有營業事實，將再次裁處，並且勒令停業。」

因為偶像與演唱會帶來的經濟效益雖然大，還是必須兼顧安全與，合理的消費機制。

