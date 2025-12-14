獨家／AI神話要破了？周經翔分析師警告：「無差別追AI」恐正式結束！
財經中心／余國棟報導
過去幾年，人工智慧無疑是全球資本市場最重要的投資主軸之一。從雲端運算、資料中心，到半導體、軟體平台與企業服務，AI幾乎滲透所有科技與產業應用層面，也成為美股屢創新高的核心推手。在資金、敘事與技術突破交織下，市場一度形成高度一致的共識：AI將是未來十年的成長引擎。
然而，群益證券周經翔分析師卻認為，隨著時間推移，華爾街對AI的態度正逐漸出現微妙轉變，從最初的高度樂觀，走向更為謹慎、甚至開始納入風險評價的重新審視。這樣的轉變，並非否定AI的長期價值，而是市場開始意識到，當投資敘事過度集中、估值快速膨脹，而實際獲利能力尚未全面兌現時，風險往往會以更具體、也更劇烈的方式浮現。
市場風險意識升溫的關鍵，在於不確定性已不再停留於預期或情緒層面，而是開始被具體數據所量化。周經翔分析師指出，近期市場高度關注甲骨文在AI資料中心布局上的進度變化。原本規劃於2027年完工的部分與OpenAI合建資料中心，如今已順延至2028年。即便公司方面強調，履行合約所需的資料中心興建進度不受實質影響，但完工時程的延後，仍被市場視為AI基礎建設擴張速度遭遇現實制約的明確訊號。
該項合作合約總值高達3,000億美元，也促使投資人重新思考：如此龐大的AI資本支出，是否真能如市場原先預期般，快速轉化為穩定且可預期的獲利動能。市場反應相當直接。甲骨文股價連續兩日股價重挫，跌幅高達15%，收在189.97美元，顯示即使是被視為AI雲端與算力關鍵受惠者的公司，也開始承受投資人對回報時程延後的壓力。
更值得警惕的是，這並非單一企業的個別事件。周經翔分析師進一步說明，美股在12日，博通在最新財測不如市場預期後，股價單日暴跌超過11%，市值蒸發約2,200億美元，成為引爆整體科技股賣壓的重要導火線。作為AI網通與客製化晶片的重要供應商，博通的走勢被市場視為對AI需求成長速度的再評價。在權值股同步走弱下，費城半導體指數當日重挫5.1%，那斯達克綜合指數下跌1.7%。供應鏈層面，台積電ADR下跌4.2%，輝達與超微分別回落約3%與4%，而即將公布財報的美光亦大跌6.7%。這種由個別公司財測失望，迅速擴散至整個AI供應鏈與指數層級的走勢，清楚顯示市場正在重新定價「AI投資回報的時間軸」，而非單純修正短線漲多的股價。
另一個不容忽視的問題，分析師周經翔表示，則是美股指數結構本身的扭曲。近年來，主要指數的上漲，越來越依賴少數大型科技公司撐盤，其他成分股的表現相對平淡，甚至明顯落後。這使得指數表面看似強勢，但實際市場廣度卻持續收斂。除了AI本身的估值問題，宏觀環境也正為市場增加不確定性。通膨走勢、利率政策、就業市場變化，以及地緣政治風險，都在影響投資人對風險的容忍度。在高估值背景下，市場對任何負面訊號的敏感度顯著提高。
最後，他強調，這波波動並不代表AI故事的終結，而更像是一個重要的過渡期。市場正從單純相信成長敘事，轉向要求更清楚的回報路徑與更合理的估值基礎。這或許不是牛市的終點，但很可能是「無差別追逐AI」時代的結束，投資人想要在AI浪潮下淘金，更要仔細檢視手上個股財報是否回歸基本面。
