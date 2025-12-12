獨家／AI陷泡沫化危機? AWS台灣暨香港總經理王定愷 深度剖析

文／Catch大錢潮提供

亞馬遜AWS台灣暨香港總經理王定愷（左）接受三立iNEWS《Catch！大錢潮》主持人王志郁（右）專訪，暢談AI浪潮下的產業機會與泡沫疑慮，強調「科技發展的腳步不會停下來」。（圖／Catch大錢潮提供）

近期關於「AI泡沫」的討論持續在華爾街升溫。隨著科技巨頭紛紛砸下重金投入軍備競賽，卻沒十足反應在獲利表現上，對於AI泡沫的質疑聲浪甚囂塵上。三立iNEWS總監王志郁主持的「Catch！大錢潮」，特別專訪亞馬遜AWS台灣暨香港總經理王定愷對於AI泡沫化的看法。

王定愷分成兩個維度在節目中跟大家分享，第一個就是從科技發展的道路來說，AI技術的發展，十多年前就有過這些推估，因為它基本上是跟著半導體技術運算能力的進展去做推演，所以以這個AI學理、這些理論等等的基礎，過去幾十年，已經發展到一定的地步了，它沒有辦法有重大的突破，是因為我們講的算力，沒有能夠有很好的突破，那現在呢?這個算力有很好的突破了！所以循著科技發展的道路，接下來都有無人車了，都已經在做這些試運行、真正的商轉了，所以以科技發展的道路，這個是不會停下來的。

《Catch！大錢潮》最新一集以「AI大時代變現法 AWS和世界做生意」為主題，深入剖析人工智慧的發展趨勢與投資價值，節目將於12月14日晚間9點在三立iNEWS播出。（圖／Catch大錢潮提供）

王定愷也說，但是反過來講，為什麼會有人會覺得是泡沫，是說那它創造了什麼價值?所以最終假使這個科技是要發展，那中間我要怎麼樣確定AI策略，是基於價值創造的策略，而它得以延續，同時在創造價值的過程當中，讓我可以獲利、投資者可以獲利、公司可以獲利，而不是我踩錯了，就是說雖然科技還是一路走、結果我自己踩坑，去踩到泡沫裡面去。

