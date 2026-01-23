【獨家】AIT悄辦「國防工業日」 邀31家美商與我國防部官員深度交流



政府提出8年期上限約1.25兆元的國防特別預算，在野黨團多次聯手杯葛，美國在台協會（AIT）處長谷立言22日參加國防院座談會發表專題演講，證實美諾格公司已在台灣設立了一座「中口徑彈藥測試場」；在此同時AIT的安合組於內湖台北辦事處舉辦「2026年美國國防工業日」閉門活動，據了解，AIT邀請了美國31家廠商，國防部官員討論與國軍不對稱作戰所需的無人系統、電子戰、指揮與控制、情報監視以及關鍵彈藥各項目。

（資料照片／張哲偉攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言在國防安全研究院專題演講上證實美諾格公司已在台設立一座「中口徑彈藥測試場」。

AIT安合組篩選後發函 特邀31家廠商閉門會議

據指出，這次閉門活動與過去AIT舉辦的國防工業活動最大不同處，不採AIT商務組舉辦活動的報名制，而是由AIT安合組篩選後發函邀請參加，若未受邀即使為大型國防工業廠商，也無法出席，例如陸軍採購M109A7自走砲的製造商BAE等多家知名廠商就在不出席名單中；另外，美國防工業公司在台分公司主管、承包商與代理商也均未獲邀請參加，台灣只邀請國防部與各軍種主管相關業務的作戰、計劃等人員參加。

洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）未來「通用多任務卡車飛彈」（Common Multi-Mission Truck, CMMT）從運輸機發射的示意圖。（取自Lockheed Martin官網）

美國防工業巨頭、新創公司紛入列 領域多元

這次國防工業日會議出席的美國廠商自然有4大國防工業公司洛馬、L3Harris、諾格NG與雷神公司，但也有更多國防新創公司，例如專門製造低成本、可消耗的軍用無人機的Neros公司、Performance Drone Works（PDW）公司、生產V-BAT無人機的Shield AI公司，Red Cat Holdings等。

而水面無人載具部分則有Ocean Aero公司、saronic公司、Seasats公司（該公司推出「迅魚」（Quickfish）的USV全新無人水面載具）、Blue Water Autonomy公司（這家新創公司推出「Regent Defens」「總督」（Viceroy）新型「水翼滑翔機」）、HavocAI公司（這家公司研發水面無人載具，獲得來自包括洛馬、韓華集團、與台灣台杉投資等多家公司的投資）以及HII美國最大的軍事造船的杭亭頓·英格爾斯工業公司。

擅長協同自主技術的美國新創公司HavocAI，也參與此次與我國防部官員會議。（取自HavocAI公司X平台）

另外，與中科院合作生產勁蜂四號攻擊型無人機的美商Kratos公司，以及簽署MOU的美國防科技公司Auterion都在受邀之列。

其他領域則有太空科技、星鏈、網路安全相關的Metrea公司、Hawkeye360公司、CAPE公司、Booz Allen Hamilton公司、Google、Network Innovation公司AeroVironment宇航環境公司等。

美國無人機新創公司

Neros也在受邀行列。（取自Neros官網）

各廠10分鐘簡報+5分鐘問答 我官員更了解美方技術

這次AIT的安合組舉辦的國防工業日活動只有一天時間，受邀廠商只安排10公鐘簡報與5公鐘接受問答交流，因此各廠商是依據AIT安合組設定的領域提供可出輸給台灣的技術與裝備，進行簡略的說明，若各軍種有興趣，再與其聯絡提供更詳細的資料進行評估，這次活動是讓我國防部官員了解美方可提供國軍不對稱作戰所需的技術與裝備。（責任編輯：卓琦）

藍水

美國波士頓新創公司「藍水自主」（Blue Water Autonomy）為美國海軍開發的自主船艦概念圖。（取自Blue Water Autonomy公司X平台）