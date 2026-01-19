獨家／AKB48 Team TP成員又惹議 翁曼綾「兼任」引粉絲怒火
女團AKB48 Team TP近期風波不斷，先是4期生成員范姜又恩被爆出自行承接影響公司形象的工作、自行報名參加啦啦隊徵選，以及因個人誠信與他人發生爭執，遭經紀公司終止合約，另一名成員余嬿慈也因無故失聯與公司鬧翻。此外，近期又傳出一位名為翁曼綾的成員因為「兼任」問題引發爭議，引發許多粉絲不滿。
19歲的翁曼綾在2023年參加AKB48 Team TP 4期生徵選合格，同年7月以4期生身分公開亮相，身高170公分的她長相清秀，看起來很有氣質，頗受粉絲歡迎。不過成為4期生不到一年，翁曼綾就缺席了兩次握手會，原因都是身體不適，2024年7月，翁曼綾宣布因個人學業規劃，將暫停在AKB48 Team TP的所有活動。
當時翁曼綾曬出手寫信，表示：「明年1月就要學測了，為了能夠認真讀書，在和家人、公司討論之後，決定從7月開始暫停活動。謝謝大家一直以來對我的支持和祝福，儘管無法常常相見，我會抽空在直播及SNS上與大家見面，我也會努力充實自己，朝著自己喜歡的方向前進。在這之前，也希望大家等等我了！」由於不少身為考生的成員都會為了學業暫停活動，因此粉絲們也都給予鼓勵及祝福。
不過學測考完之後翁曼綾遲遲沒有回歸團體，更新社群網的頻率也不高，與其他積極營業的團員們差別很大，後來有粉絲發現翁曼綾似乎錄取了大陸的中央戲劇學院，就在大家以為她要先專心在大陸讀大學時，去年底她突然宣布「兼任」TSH48，這是AKB48體系以上海為據點的女團，也是AKB48的第六個海外姐妹團體。
其實在AKB48體系中，自從2012年就施行「兼任成員」的制度，是類似交換學生的概念，人氣成員村重杏奈、柏木由紀等人都有過兼任的經驗。不過「兼任」就如同字面上的意思，是兩團的工作都要顧到，翁曼綾暫停AKB48 Team TP的工作，卻跑去參加TSH48的活動，是以往沒有發生過的事情，因此讓大部分的粉絲不太開心，認為她對原本的團體不僅沒有貢獻，還佔了一個名額，對其他懷有偶像夢的女孩不公平，也表示現在的規定模糊不清，公司應該出面說清楚。
看更多 CTWANT 文章
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
劉品言產後3個月認「不滿意身材」：感受到焦慮 連晨翔生存慾爆棚！5字甜誇老婆
劉品言去年11月宣布生下女兒「連踢踢」，日前在社群上發文分享新年第一個旅行是去露營，其中更坦言對於目前身材有點焦慮，被虧拍照技術不佳的「隊友」連晨翔則「生存慾」爆發，留言猛誇老婆：「明明就很美。」鏡報 ・ 23 小時前 ・ 11
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光 網驚：撞臉毛利小五郎
藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 20
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 27
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 20
產後真實告白！劉品言「打掉重練」 認了外貌焦慮：找不到穿得下的衣服
藝人劉品言升級當媽媽，在邁入新的一年之際，在社群平台發長文分享心聲。她坦言，在適應「升級版日常」的過程中感受到了焦慮，更直白地說現在的自己還不是滿意的樣子，甚至站在衣櫃前苦惱「找不到穿得下的衣服」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 1 天前 ・ 144
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 41
愛雅懷孕被咒「祝流產一屍兩命」 為孩子怒提告：身為母親無法視若無睹
根據愛雅於社群平台公開的「受（處）理案件證明單」顯示，此案列為「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案時間為1月17日晚上11時47分。證明單內容指出，愛雅遭到不明人士公然侮辱與恐嚇，已進入司法程序調查。愛雅強調，此舉是為了保護自身及腹中孩子的安全與尊嚴，展現為母...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 37
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 20
穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍
女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
獨家／啦啦隊女神牛奶遭裝定位器新進展 警方鎖定GPS購機出產地驗指紋
中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 成員牛奶（王儷潔），以甜美外型與親和力累積超過30萬名粉絲，近日卻親自揭露，她的座車竟在毫不知情的情況下，遭人偷偷私下在車底安裝GPS 定位器，且時間長達一年以上，直到送修保養才意外證實，而她也事後報警，並心有餘悸透露自己的看法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「火雲邪神」梁小龍辭世！最後身影曝光...粉絲驚：9小時前還在發影片
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息近日曝光後引發影迷高度關注。由於梁小龍的個人社群在死訊傳出前仍持續更新，甚至在消息曝光前約9小時（大約18日清晨6點），抖音帳號仍發布新影片，畫面中精神狀態看來不錯，突如其來的噩耗也讓不少網友直呼「難以置信」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
《尋秦記》秦王林峯來了！守約來台謝票 「一天趕6場映後」只為會粉絲
《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映，目前已累積1200萬的票房佳績，電影中扮演秦王的林峯曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，林峯果然在繁忙的行程中抽出一天的時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影，還會前進台中，與影迷近距離接觸！誠意十足！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2