獨家／AKB48 Team TP成員又惹議 翁曼綾「兼任」引粉絲怒火

19歲的翁曼綾是AKB48 Team TP的一員。（圖／翻攝自翁曼綾IG）

女團AKB48 Team TP近期風波不斷，先是4期生成員范姜又恩被爆出自行承接影響公司形象的工作、自行報名參加啦啦隊徵選，以及因個人誠信與他人發生爭執，遭經紀公司終止合約，另一名成員余嬿慈也因無故失聯與公司鬧翻。此外，近期又傳出一位名為翁曼綾的成員因為「兼任」問題引發爭議，引發許多粉絲不滿。

翁曼綾加入後不到一年就缺席兩次握手會。（圖／翻攝自AKB48 Team TP臉書）

19歲的翁曼綾在2023年參加AKB48 Team TP 4期生徵選合格，同年7月以4期生身分公開亮相，身高170公分的她長相清秀，看起來很有氣質，頗受粉絲歡迎。不過成為4期生不到一年，翁曼綾就缺席了兩次握手會，原因都是身體不適，2024年7月，翁曼綾宣布因個人學業規劃，將暫停在AKB48 Team TP的所有活動。

由於要考學測，翁曼綾宣布暫停活動。（圖／翻攝自AKB48 Team TP臉書）

當時翁曼綾曬出手寫信，表示：「明年1月就要學測了，為了能夠認真讀書，在和家人、公司討論之後，決定從7月開始暫停活動。謝謝大家一直以來對我的支持和祝福，儘管無法常常相見，我會抽空在直播及SNS上與大家見面，我也會努力充實自己，朝著自己喜歡的方向前進。在這之前，也希望大家等等我了！」由於不少身為考生的成員都會為了學業暫停活動，因此粉絲們也都給予鼓勵及祝福。

翁曼綾被發現考上中央戲劇學院。（圖／翻攝自小紅書）

翁曼綾宣布兼任TSH48。（圖／翻攝自微博）

不過學測考完之後翁曼綾遲遲沒有回歸團體，更新社群網的頻率也不高，與其他積極營業的團員們差別很大，後來有粉絲發現翁曼綾似乎錄取了大陸的中央戲劇學院，就在大家以為她要先專心在大陸讀大學時，去年底她突然宣布「兼任」TSH48，這是AKB48體系以上海為據點的女團，也是AKB48的第六個海外姐妹團體。

由於沒有暫停活動又兼任的前例，因此翁曼綾的行為受到粉絲質疑。（圖／翻攝自翁曼綾IG）

其實在AKB48體系中，自從2012年就施行「兼任成員」的制度，是類似交換學生的概念，人氣成員村重杏奈、柏木由紀等人都有過兼任的經驗。不過「兼任」就如同字面上的意思，是兩團的工作都要顧到，翁曼綾暫停AKB48 Team TP的工作，卻跑去參加TSH48的活動，是以往沒有發生過的事情，因此讓大部分的粉絲不太開心，認為她對原本的團體不僅沒有貢獻，還佔了一個名額，對其他懷有偶像夢的女孩不公平，也表示現在的規定模糊不清，公司應該出面說清楚。

