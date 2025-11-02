獨家／B4拖到1F收7萬！駕駛控小崔前員工「詐騙慣犯」業者駁

紅色簽繩綁住車頭，吊車緩緩把故障車從停車場拖出。（圖／東森新聞）





上個月中《EBC東森新聞》才報導，小崔拖吊許姓前員工現在自立門戶，經營「馳上精緻拖吊」，拖吊10公里收費破4萬元，沒想到現在又有苦主出面指控，這回收費更驚人，只從地下室4拖到地上1樓，就被收7萬天價，駕駛痛批是詐騙慣犯。對此業者喊冤，強調都有明碼報價。

紅色簽繩綁住車頭，吊車緩緩把故障車從停車場拖出，車主以為得救，沒想到竟遇上黑心拖車。

車主當時把愛車停在民有區民活動中心，要取車發現電瓶竟然沒有電，趕緊找道路救援，車就一路從B4開拖吊上一樓，短短不到三分鐘車程，大概是200公尺的距離，就抵達修車廠，沒想到事後拖吊業者，竟然獅子大開口，喊價七萬塊。

廣告 廣告

打開line對話報價，停車場救援4萬6500元，雨天加成五千塊，還有其他細項，金額再加收一成7萬多，但疑似距離太短，對方又更改收費要5萬6，駕駛不滿要是不付錢，就會被扣車鑰匙，更質疑官網左右兩頁標示不清，口頭報價也不願提供。

受害車主：「（起初）電瓶是收500元，那出車費1200元，它的價目表有兩頁，一頁可以讓你選擇看得到，另外一頁是選擇看不到，有點像是欺騙消費者。」

被指控的就是「馳上精緻道路救援」，疑在網路買關鍵字置頂，導致受害者一籮筐，而老闆就是小崔拖吊許姓前員工，綽號叫海東，今年四月因涉嫌坐地起價坑殺車主遭逮捕，10月中又被指控拖吊10公里收4萬多，現在又出現新苦主。

受害車主：「（對方）把我們對話錄音，直接放出來，說你那時候有合意要拖車，正常人不會錄音啊，你就是準備好了，（想說）他要上鉤了，抓過之後他一定會去，精進他的詐騙手法。」

馳上精緻道路救援業者許先生：「偵查下來都是不起訴的部分，代表說我們都有明碼報價，我們沒有犯罪啊。」

業者強調收費透明，並花費極高訓練成本，投入救援所以費用，相較其他人有極大落差。

其他拖吊業者：「四層樓大概就是，4500元到5000元。」

小崔拖吊前員工獨立經營模式，也讓消費者防不勝防，即便車突然拋錨，當下難免心慌，但仍要多留點心思，避免吃到虧。